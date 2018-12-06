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06.12.2018 12:15
Рубрика: Культура

Набросок Рембрандта продали за $12,1 млн на аукционе в Лондоне

Текст: Юрий Сизов

Малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна "Этюд головы юноши" стал самым дорогим из лотов, проданных на лондонских торгах Sotheby's. Аукционный дом сообщает, что картина мастера светотени, крупнейшего представителя золотого века голландской живописи ушла с молотка за $12,1 млн.

Фото: KVADRATS.COM
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Размеры шедевра, который датируется 1655 годом, составляют всего 25 на 20 см. Это один из семи набросков Рембрандта, написанных на деревянной доске маслом, изображающих Иисуса в образе юноши. Столь поразительный азарт участников торгов эксперты склонны объяснять тем, что на первичном слое краски были обнаружены два отпечатка пальцев, которые, предположительно, могли принадлежать самому мастеру полотна. И несмотря на то, что подтвердить эту гипотезу будет крайне сложно, ценители мировых шедевров начали резко повышать ставки, и в итоге оценочная стоимость произведения была превышена более чем в полтора раза, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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А общая итоговая стоимость всех проданных работ превысила  $38,5 млн. Это лучший результат Sotheby's на когда-либо проводившихся этим аукционным домом торгах картинами "старых мастеров". Два портрета детей английского короля Карла I работы Антониса ван Дейка (1599-1641) были проданы за $3,3 млн и $1 млн, соответственно.

Следует напомнить, что Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) - один из крупнейших представителей европейской живописи. Родившийся в семье мельника, голландский мастер начал учиться изобразительному искусству в начале 20-х годов XVII века, а уже в 1630-е годы получил широкую известность благодаря картине "Урок анатомии доктора Тюльпа" (1632).

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