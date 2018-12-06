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06.12.2018 15:49
Рубрика: Общество

Назван главный цвет 2019 года

Текст: Оксана Грибанова

Оттенок "живой коралл" (Living Coral) был назван главным цветом 2019 года. Об этом в Instagram сообщили специалисты исследовательского и информационного центра по цвету Pantone.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пояснила исполнительный директор института Литрис Эйзман, выбранный цвет достаточно мягкий и комфортный, а вместе с тем и "бодрый" - символизирует постоянно меняющуюся среду.

Кроме того, коралловый можно встретить как в природе, так и в мире технологий.

Напомним, цветом уходящего года был назван "сложный и созерцательный ультрафиолетовый".

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