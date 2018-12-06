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06.12.2018 22:24
Рубрика: Спорт

У Ахметова - высший балл

Назван лучший молодой футболист нашей страны
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Полузащитник ЦСКА (Москва) Ильзат Ахметов стал лауреатом Национальной премии "Первая пятерка". Учрежденная Детской футбольной лигой еще в 2002-м, она вручается лучшему молодому игроку года премьер-лиги.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
В Премьер-лиге состоится последний тур в этом году

Критерии отбора просты, однако строги. В претенденты попадают россияне не старше 21 года, которые провели за свой клуб не меньше трети матчей. Руководители РФС, тренеры, журналисты выбирают достойнейшего из пятерки претендентов.

Набрав 202 балла, Ахметов победил уверенно: лучшим его признали 46 экспертов из 100. О том, что в ЦСКА доверяют молодым, свидетельствует и второе место еще одного армейского хавбека Ивана Облякова (177 баллов). Третий - Дмитрий Скопинцев из "Ростова" (111 баллов).

Среди лауреатов прошлых лет Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Федор Чалов (ЦСКА), Александр Кержаков и Владимир Быстров ("Зенит"), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук ("Локомотив").

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