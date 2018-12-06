Названы кандидаты в хоккейную "молодежку" на ЧМ в Канаде

Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин назвал кандидатов на участие в чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

В Коми появится школа олимпийского резерва Вратари: Кочетков ("Рязань"), Мифтахов ("Барс"), Тарасов. Защитники: Рубинчик (оба - "Торос"), Валитов ("Автомобилист"), Волков ("Химик"), Журавлев ("Барс"), Малышев ("Локо"), Илья Морозов ("Сибирь"), Ольшанский ("Зауралье"), Романов (ЦСКА), Хабаров ("Северсталь"), Калабушкин. Форварды: Марченко, Иван Морозов, Николаев, Цицюра (все - "СКА-Нева"), Галимов ("Барс"), Денисенко, Коваленко, Слепец (все - "Локомотив"), Каницкий ("Металлург" Нк), Кравцов ("Трактор"), Муранов ("Динамо"), Старков ("Сочи"), Шашков ("Сибирь"), Шэн ("Салават Юлаев"), Яремчук ("Авангард"). Перед отлетом в Канаду 15 декабря сборную покинут пять игроков, их заменят наши хоккеисты из североамериканских лиг.