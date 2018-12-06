Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль

Стоимость нефти марки Brent (февральский фьючерс) опустилась ниже 59 долларов за баррель, цена смеси WTI (январский фьючерс) приблизилась к 50 долларам за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE 6 декабря. На этом фоне на Московской бирже доллар вырос до 67 рублей, евро - до 76.

Нефть просела на фоне саммита стран-членов ОПЕК, который проходит 6 декабря в Вене. Участники картеля на открытии международной конференции не дали рынку достаточных сигналов о том, что добыча будет сокращена для балансировки мирового рынка нефти, что инвесторы восприняли негативно.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказало падение американских фондовых индексов и азиатских бирж. Это было связано с арестом главного финансового директора китайской Huawei Мэн Ваньчжоу. Ей грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении санкционного режима.