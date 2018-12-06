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Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд

Наше кино
    06.12.2018, 19:32
Текст:   Олег Усков

Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации, режиссер, сценарист, актер и продюсер Никита Сергеевич Михалков считает несправедливым, что западное кино собирает у нас миллиарды, в то время как страны-производители этой продукции объявляют России экономические санкции.

Свою точку зрения режиссер озвучил в среду - перед церемонией вручения кинопремии "Событие года". Тем поддержав ранее прозвучавшее мнение министра культуры РФ Владимира Мединского, уверенного, что протекционизм российского кинематографа должен быть усилен. В противном случае машина Голливуда просто раздавит и разрушит отечественное кино.

Фото: kinopoisk.ru
"Черная пантера" номинирована на "Золотой глобус" за лучший фильм

Отметим, что этой репликой чиновник, в свою очередь, поддержал предложение режиссера Карена Шахназарова ограничить прокат американских фильмов в России.

"Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги", - цитирует ТАСС Михалкова.

Заявившего, что ему, гражданину России, обидно, когда приходится кормить миллиардными кассовыми сборами западный кинопром.

При этом Никита Сергеевич напомнил про положительный опыт в данном направлении других стран, в частности - Франции: "Если посмотреть на мировой опыт, французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино", - провел ликбез Михалков.

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