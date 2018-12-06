Никола Влашич: Никогда не перейду в "Спартак"

Один из лидеров ЦСКА Никола Влашич в интервью "РГ" рассказал о хорватском дерби между "Хайдуком" и "Динамо", а также признался, что никогда не перейдет в "Спартак".

Ваше главное футбольное воспоминание из детства?

Никола Влашич: Дерби "Динамо" - "Хайдук". Мне было 7-8 лет, мы с отцом пошли на стадион. Эмоции были такие, что потом всю ночь не мог заснуть. А что творилось после игры! Сплит - маленький городок. И обычно после матчей мы доезжали до дома на машине за 10-15 минут. А после дерби мы попали в пробку на три часа! Для Сплита - это настоящая катастрофа.

То дерби запомнилось больше всего?



Никола Влашич: Еще помню матч, в котором "Хайдук" выиграл 1:0. "Динамо" тогда было на ходу, а у нас почти всем ребятам в составе было по 17-18 лет. Но мы победили. Стадион "Полюд" просто сошел с ума.

Можете сравнить дерби "Хайдук" - "Динамо" и "Спартак"-ЦСКА?



Никола Влашич: Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби постоянно пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

Но вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со "Спартаком"?



Никола Влашич: О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Хотя такой ненависти, как между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейтом" вроде как нет.

Можете представить себя игроком "Спартака"?



Никола Влашич: Нет. Это исключено.

Продолжение интервью с Николой Влашичем читайте в ближайшее время в "РГ"