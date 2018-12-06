Новый смартфон OnePlus может резко подорожать

Стоимость смартфона OnePlus следующего поколения может заметно вырасти по сравнению с актуальными моделями производителя. Об этом заявил глава компании Пит Лау.

По его словам, следующий смартфон OnePlus разрабатывается для совместимости с мобильными сетями пятого поколения (5G), а это требует более сложных инженерно-технических решений.

Кроме того, в следующем OnePlus будет использоваться новейший мобильный чип Qualcomm Snapdragon 855, который стоит больше предшественника, Snapdragon 845. Это также способно повлиять на окончательную стоимость смартфона.

В общей сложности цена обновленного китайского флагмана может вырасти на 200-300 долларов, сообщил Пит Лау. В настоящее время в США актуальный смартфон OnePlus 6T продается по цене от 549 долларов, в России цены на него стартуют от 40 тысяч рублей, или примерно 600 долларов.