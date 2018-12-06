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Обновление MIUI 10 радикально улучшило камеру в Xiaomi

06.12.2018,  
15:25
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Сразу ряд топовых смартфонов Xiaomi получили возможность установки обновленной версии прошивки MIUI 10, в которой улучшено приложение камеры.

Так, на бюджетный флагман Pocophone F1 на процессоре Snapdrahon 845 возможна установка бета-версии MIUI 10.8.12.4. После обновления камера получит возможность съемки в slow-mo с частотой 960 кадров в секунду. Кроме того, в ней реализованы режимы съемки с частотой 120 и 240 кадров в секунду, которые делают видео более плавным.

Еще одним нововведением стал режим Super night scene mode, который позволяет в условиях низкого освещения получать четкие снимки. В этом режиме смартфон делает восемь кадров и объединяет наиболее четкие их части.

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Эти функции впервые появилась в слайдере Mi Mix 3. Теперь, помимо Pocophone F1, они также доступны в смартфонах Xiaomi Mi8 и Mi8 Explorer Edition.

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