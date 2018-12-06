Фонды Российской государственной библиотеки насчитывают более 47 млн экспонатов - и это не только книги! На выставке представлена лишь малая часть из собраний библиотеки. Создатели экспозиции извлекли на свет невиданные книжные сокровища, которые расскажут нам историю детской дореволюционной литературы.

Старым книгам вреден яркий свет, потому нас встречает уютная полутьма. Первая комната, в которую мы попадаем, - гостиная. Украшает гостиную картина Юлия Клевера "Красная шапочка в лесу", которую художник написал для любимой доченьки Машеньки.

Создатели экспозиции извлекли на свет невиданные книжные сокровища, которые расскажут историю детской дореволюционной литературы

Главная книга выставки "Азбука в картинах" Александра Бенуа. Изображение на букву Д - дача вдохновило создать выставку в духе старого дома. В своей "Азбуке" Бенуа создал целый мир, способный увлечь ребенка. Выбор книг для выставки был отчасти продиктован вкусами самого Бенуа. "Наш журнал" - интересное издание, созданное детьми из детских рисунков и детских рассказов. Сыновья художника Арнштама Жоржик и Гарик через прессу кинули по всей России клич. Они попросили детей от 4 до 14 лет присылать свои произведения, и главное условие было не давать исправлять рисунки взрослым. Рассказы и рисунки очень красивые и по-детски наивные. Кстати, один из рассказов для журнала написала еще тогда маленькая Лидия Чуковская.

Следующий зал - комната бабушки и дедушки. Здесь лежит журнал "Детский музеум" - это целая энциклопедия знаний. В нем сведения о разных животных, растениях, мифологии, истории. Сделан он на трех языках: французском, немецком, русском. "Неряха Петер" (в русском переводе "Степка-растрепка") - собрание настоящего немецкого черного юмора и первая детская книга страшилок. Это книга в наглядной форме показывает, что происходит с детьми, которые плохо себя ведут и не слушают взрослых. Во Франкфурте-на-Майне даже есть целый музей, посвященный этой книге и ее шаловливым героям.

"Сказка о царе Салтане" издательства Анатолия Мамонтова встречает нас иллюстрациями Сергея Малютина, больше известного как человек, который раскрасил первую русскую матрешку. А забавная история Елены Поленовой "Война грибов" (она сама написала историю и проиллюстрировала) оживает перед посетителями.

В комнате мальчиков - робинзонады и "Война деревянных солдатиков". Девочки читают романы про животных, книги про гимназические годы (про дружбу и первые влюбленности), не сказать, что родители поощряют это чтение, но тайком, под одеялом, можно. Не чужды девочкам и приключения, специально для них издали книгу про Девочку-Робинзона.

Подлинное сокровище комнаты девочек - "Сказка про цветочных фей" швейцарского художника Эрнста Крейдольфа - дивная и красочная история.

За шкафами спряталась Тайная комната. Она посвящена последним месяцам жизни семьи Романовых. С фотографий на нас смотрят члены последней императорской фамилии. Отправляясь в ссылку в Тобольск, они везут с собой книги и заготовленные подарки на последнее Рождество 1918 года. Здесь, в витринах Тайной комнаты, можно посмотреть, что читали императорские дети до своих последних дней.

Книги по мифологии, минералогии, истории, географии, иностранным языкам, альбом-дневник для записей и даже книжка-забавка по гаданию. Все они попали в библиотеку после революции.

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Выставка "Книги старого дома: мир детства XIX - начала ХХ века", Российская государственная библиотека, Ивановский зал. До 27 января 2019.