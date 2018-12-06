Старым книгам вреден яркий свет, потому нас встречает уютная полутьма. Первая комната, в которую мы попадаем, - гостиная. Украшает гостиную картина Юлия Клевера "Красная шапочка в лесу", которую художник написал для любимой доченьки Машеньки.
Главная книга выставки "Азбука в картинах" Александра Бенуа. Изображение на букву Д - дача вдохновило создать выставку в духе старого дома. В своей "Азбуке" Бенуа создал целый мир, способный увлечь ребенка. Выбор книг для выставки был отчасти продиктован вкусами самого Бенуа. "Наш журнал" - интересное издание, созданное детьми из детских рисунков и детских рассказов. Сыновья художника Арнштама Жоржик и Гарик через прессу кинули по всей России клич. Они попросили детей от 4 до 14 лет присылать свои произведения, и главное условие было не давать исправлять рисунки взрослым. Рассказы и рисунки очень красивые и по-детски наивные. Кстати, один из рассказов для журнала написала еще тогда маленькая Лидия Чуковская.
Следующий зал - комната бабушки и дедушки. Здесь лежит журнал "Детский музеум" - это целая энциклопедия знаний. В нем сведения о разных животных, растениях, мифологии, истории. Сделан он на трех языках: французском, немецком, русском. "Неряха Петер" (в русском переводе "Степка-растрепка") - собрание настоящего немецкого черного юмора и первая детская книга страшилок. Это книга в наглядной форме показывает, что происходит с детьми, которые плохо себя ведут и не слушают взрослых. Во Франкфурте-на-Майне даже есть целый музей, посвященный этой книге и ее шаловливым героям.
"Сказка о царе Салтане" издательства Анатолия Мамонтова встречает нас иллюстрациями Сергея Малютина, больше известного как человек, который раскрасил первую русскую матрешку. А забавная история Елены Поленовой "Война грибов" (она сама написала историю и проиллюстрировала) оживает перед посетителями.
В комнате мальчиков - робинзонады и "Война деревянных солдатиков". Девочки читают романы про животных, книги про гимназические годы (про дружбу и первые влюбленности), не сказать, что родители поощряют это чтение, но тайком, под одеялом, можно. Не чужды девочкам и приключения, специально для них издали книгу про Девочку-Робинзона.
Подлинное сокровище комнаты девочек - "Сказка про цветочных фей" швейцарского художника Эрнста Крейдольфа - дивная и красочная история.
За шкафами спряталась Тайная комната. Она посвящена последним месяцам жизни семьи Романовых. С фотографий на нас смотрят члены последней императорской фамилии. Отправляясь в ссылку в Тобольск, они везут с собой книги и заготовленные подарки на последнее Рождество 1918 года. Здесь, в витринах Тайной комнаты, можно посмотреть, что читали императорские дети до своих последних дней.
Книги по мифологии, минералогии, истории, географии, иностранным языкам, альбом-дневник для записей и даже книжка-забавка по гаданию. Все они попали в библиотеку после революции.
Выставка "Книги старого дома: мир детства XIX - начала ХХ века", Российская государственная библиотека, Ивановский зал. До 27 января 2019.