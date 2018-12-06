Пекин потребовал освобождения задержанной в Канаде финдиректора Huawei

Официальный Пекин требует от канадских властей освободить задержанную финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

"Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную, - передает ТАСС заявление МИД КНР. - Мы также требуем обеспечить соблюдение ее законных прав и интересов".

Китай подчеркнул свою приверженность все резолюции Совбеза, отметив при этом, что "выступает категорически против любых односторонних санкций, вводящихся вне решений Совета Безопасности ООН".

Напомним, что Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.