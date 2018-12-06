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06.12.2018 13:15
Рубрика: Экономика

PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов "Светофор"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков - компания PepsiCo - присоединилась к пилотному проекту по маркировке продуктов питания "Светофор".

На упаковках своих продуктов компания теперь размещает маркировку с соответствующей цветовой индикацией и подробной информацией об общем содержании жира, сахара, соли и жиров в пересчёте на 100 г продукта.

Напомним, что инициатором введения цветовой маркировки стал Роспотребнадзор. Ведь сегодня в России, по разным оценкам, от 30 до 55 процентов населения имеют избыточный вес. И именно он является одной из главных причин развития сердечно-сосудистых патологий. Провоцируют ожирение как раз такие коварные продукты, усиливающие вкус, как соль и сахар, а также жиры.

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Проблема избыточного веса характерна не только для России. И в разных странах по-разному пытаются донести до населения информацию о допустимых нормах потребления продуктов, провоцирующих ожирение. Так, в Финляндии еще 20 лет назад красным цветом начали помечать продукты с повышенным содержанием соли. В результате ее потребление населением снизилось вдвое. И, как следствие, уменьшилось количество инфарктов и инсультов. В Англии производители еды и напитков добровольно наносят на лицевую сторону упаковки разноцветные значки, показывающие уровень содержания в продукте сахара, соли, жира. В США производителей продуктов также обязали помещать на упаковке количество содержащихся там сахара, соли, жиров - как полезных, так и не очень.

В российском "Светофоре" простой принцип - красный цвет говорит потребителям о том, что в продукте довольно много соли, сахара и жиров, желтый символизирует об умеренном количестве таких ингредиентов, а зленный показывает, что в продукте содержится их минимальное количество. Таким образом, потребитель сможет осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.

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