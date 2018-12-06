Однако оказалось, что употребление большого количества воды может стать таким же опасным для здоровья, как и обезвоживание.
Взрослому человеку в среднем необходимо около 3 литров воды в день. Однако почки могут обрабатывать не более 800-1000 мл в час. И если человек за это время выпивает больше, его организм начинает накапливать жидкость. Это грозит чрезмерной гидрацией или, как говорят, "опьянением водой".
У человека снижается уровень натрия в крови. А это затрудняет регулирование кровяного давления. Жидкость откладывается в жировой ткани и мышцах. Может возникнуть сонливость, головные боли, снижение когнитивных функций и даже повреждение мозга. Последнее грозит летальным исходом.
Ученые дают совет: отследить безопасный уровень воды в организме можно по цвету мочи - она должна быть светло-лимонного оттенка. Об этом исследовании пишет Business Insider.