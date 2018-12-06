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06.12.2018 21:56
Рубрика: Общество

Истина в стакане

Пить больше 3 литров воды в день опасно для здоровья
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В России говорят: вода - не водка, много не выпьешь. Хотя с водкой все ясно: ее избыток явно во вред здоровью. Но при чем здесь вода? Какой от нее может быть вред?

Однако оказалось, что употребление большого количества воды может стать таким же опасным для здоровья, как и обезвоживание.

Ученые будут делать "родные" имплантаты

Взрослому человеку в среднем необходимо около 3 литров воды в день. Однако почки могут обрабатывать не более 800-1000 мл в час. И если человек за это время выпивает больше, его организм начинает накапливать жидкость. Это грозит чрезмерной гидрацией или, как говорят, "опьянением водой".

У человека снижается уровень натрия в крови. А это затрудняет регулирование кровяного давления. Жидкость откладывается в жировой ткани и мышцах. Может возникнуть сонливость, головные боли, снижение когнитивных функций и даже повреждение мозга. Последнее грозит летальным исходом.

Ученые дают совет: отследить безопасный уровень воды в организме можно по цвету мочи - она должна быть светло-лимонного оттенка. Об этом исследовании пишет Business Insider.

Общество Здоровье
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