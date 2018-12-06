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06.12.2018 18:40
Рубрика: В мире

Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения

Текст: Андрей Васильев

Специальным постановлением Верховной Рады, принятым в четверг большинством в 244 голоса из необходимых 226, сотрудники Морской охраны украинской Государственной пограничной службы получили право открывать огонь на поражение без предупреждения, сообщает издание "Корреспондент". Также, согласно новому закону, морская акватория Украины будет расширена на 22 километра якобы в целях пресечения контрабанды в Черном море.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Итак, сотрудники Госпогранслужбы смогут открывать огонь без предупреждения в случае атаки в зоне территориальных вод на расстоянии 24 морских миль от украинского побережья. Также пограничники получают право преследовать суда, которые незаконно вошли в украинские территориальные воды, и в случае их атак или сопротивления открывать огонь. И хотя введение нового закона истолковано целью борьбы с вторжением на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, его положения, в свете провокации в Керченском проливе 25 ноября, могут быть применены в политических целях. По крайней мере, экипажам кораблей (катеров) и судов Государственной пограничной службы Украины дается право открывать огонь "с целью прекращения вооруженного сопротивления и вооруженных конфликтов, и вооруженных провокаций". Не случайно, что отдельным пунктом проходит фраза о том, что "Использование оружия и боевой техники морскими пограничниками допускается и во время "сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, что в четверг официальный Киев также привел в полную боевую готовность органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины.
 

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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