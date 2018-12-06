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06.12.2018 16:15
Рубрика: В мире

Полицейские Европы нанесли удар по калабрийской мафии

Текст: Юрий Ершов

В среду правоохранители сразу нескольких стран - Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии и Германии - провели масштабную операцию с целью выявления и задержания членов мафиозной итальянской организации "Ндрагета".

По данным немецкого еженедельника "Focus", арестовано 90 подозреваемых в преступной деятельности, конфисковано четыре тонны кокаина, 140 килограммов таблеток экстази. В одной только Германии 14 мафиози отправлены в следственный изолятор, а всего задержаны 47 подозреваемых. Также конфисковано преступно нажитого имущества на пять миллионов евро.

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Столь успешная операция против мафии берет свое начало два года назад. Тогда уголовной  полиции Кельна стало известно, что их коллеги на Альбионе обнаружила 80 килограммов кокаина в грузовике для транспортировки лошадей. А следы вели как раз в Кельн. Немцы открыли уголовное дело. Выяснилось, что преступники через созданную по всей Германии сеть компаний организовали регулярные перевозки наркотиков из Великобритании в Нидерланды.

Расследование в Кельне показало, что оно тесно связано с ведущимся с 2016 года в итальянской Калабрии делом против мафиозной "Ндрагеты". Им, кстати, занимались полицейские Бельгии, Нидерландов, Италии и Германии. И вот спустя два года после тщательного изучения всех добытых следствием фактов пришла пора нанести внезапный удар по мафии. Силами так называемого "совместного предприятия". По словам главы Союза сотрудников уголовной полиции Северного Рейна - Вестфалии Себастиана Фидлера, подобные следовательские группы должны в будущем стать обычным делом. Ведь они, считает чиновник, не нуждаются в долгом согласовании правовых формальностей, что только на пользу делу.

Справка "РГ"

"Ндрагета" считается самой мощной мафиозной организацией Италии. Она доминирует в контрабанде наркотиков в Европу. По данным Федеральной уголовной полиции, ее 344 члена представляют собой крупнейшую часть итальянской организованной преступности в Германии.

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