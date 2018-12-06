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Рубрика: В мире

Благословил раскол

Президент Порошенко, а не кто-то из священнослужителей, объявил дату церковного собора
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск №7737 (274)
Петр Порошенко объявил окончательную, по его словам, дату проведения так называемого "объединительного собора" - съезда раскольников и вероотступников, намеренных предположительно 15 декабря объединиться в единую религиозную организацию под омофором константинопольского патриарха Варфоломея. Кроме того, четырнадцать священников Ровенской и Сарненской епархий канонической Украинской православной церкви получили повестки на допрос от управления Службы безопасности Украины. Так украинский президент готовится к созданию собственной церкви, ставшей частью его избирательной кампании.

Помпезно подписанное месяц назад в Стамбуле соглашение между президентом Украины и Константинопольским патриархом Варфоломеем оказалось недоступно для прочтения простыми смертными. Создается впечатление, что Порошенко выгодно скрыть от общественности подробности своих контактов с Варфоломеем, а также и возможные взаимные обязательства "сторон", выступивших подрядчиками раскола в мировом православии. Напомним, 3 ноября Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом и почти убедил украинские СМИ, что это соглашение и есть долгожданный "томос" - разрешение на самоуправляемый ("автокефальный") статус от материнской церкви. Однако сам текст "исторического документа" никто не увидел. Кроме агентства "Украинские новости", направившего в канцелярию Порошенко запрос о предоставлении им текста соглашения в соответствии с законодательством.

Фото: Константин Завражин
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Ответ от администрации президента был получен только вчера: "Согласно принятому решению, обнародование всех документов, связанных с получением Украиной решения Священного синода Вселенского патриарха об автокефалии украинской церкви, в том числе запрошенного вами соглашения, будет возможно после окончательного решения вопроса", - сказано в ответе за подписью главы департамента обеспечения доступа к публичной информации президентской администрации. По слухам, Порошенко обязался перед Варфоломеем обеспечить присутствие минимум двух третей архиереев канонической Украинской православной церкви на так называемом "объединительном соборе". "Явку" он обеспечивает единственно доступным способом - административным и силовым давлением на епископов и Церковь: обысками, вызовами на допросы в СБУ, нападениями неонацистских банд на приходы. Нельзя исключить, что в соглашении содержится санкция Варфоломея на применение украинскими властями любых средств ради построения "единой поместной православной украинской церкви" - ЕППУЦ. В тексте есть и список православных святынь на территории Украины, передачи которых в свое управление требует от Порошенко Варфоломей.

Порошенко внес в кассу Варфоломея 25 миллионов долларов

Глава Украины весной и летом двумя траншами внес в кассу Варфоломея 25 миллионов долларов, собранных с местных бизнесменов в качестве платы за "томос" - об этом сообщали украинские СМИ и политики. Предполагает ли соглашение возврат этого платежа, если одна из сторон не исполнит свои обязательства? Исходя из последних действий, настоящее самоуправление стамбульский микрорайон Фанар - это юридический адрес Варфоломея - давать ЕППУЦ не собирается. И значит, зная скупость Порошенко, турецкому подданному могут грозить штрафные санкции со стороны Киева. В этом случае Порошенко и Варфоломею действительно есть из-за чего скрывать свой "исторический документ".

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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