Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком"

Что только не придет в голову украинскому президенту Порошенко, изо всех сил пытающегося поднять свой шаткий президентский рейтинг: от провокации в Керченском проливе, давшей ему повод побряцать мускулами и примерить камуфляж Верховного главнокомандующего, до "развеселого", как говорится, "подшофе" запуска электропоезда Киев-Борисполь, который заглох уже на следующий день.

Теперь Порошенко решил показать себя Украине любителем животных, наверняка пытаясь привлечь на свою сторону украинских кошатников.

Он разместил на своей странице в Facebook снимок забавного рыжего котика, сидящего на подоконнике. "Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах (Львовской области), и он уже празднует новоселье", - написал Порошенко. Позже он разместил еще несколько снимков "рыжего", который по-хозяйски разлегся на кровати в комнате общежития, а также играет с военнослужащими.

В соцсетях принялись дружно гадать, с чего вдруг украинский президент в последнее время отметившийся исключительно агрессивными приготовлениями, вдруг начал "пиарить" "котов-обаяшек". Некоторые пользователи предположили, что Порошенко сделал это от отчаяния, пытаясь разжалобить избирателей. В сети тут же появились мэмы про кота и Порошенко. Не обошлось и без массы ехидных комментариев, которые пользователи стали тут же оставлять прямо под снимками на страничке президента.

"Никто не хочет служить в украинской армии, поэтому туда призывают котов", - пишет один из пользователей.

"На довольствие поставили? Приписали? И еще паспорт с фото надо выдать", - едко вопрошает другой пользователь.

"У него военное положение в стране, а он котиков постит", - укоряет еще один комментаторов.

"Тот момент, когда даже кот получил жилье, а ты за более чем десять лет службы - болт", - реагирует еще один пользователь.

"Юлия Тимошенко выступила с заявлением, что при ней, вы сможете иметь кота, который ест в несколько раз меньше! Садовый заверил, что при нем за котами не надо будет убирать!", - пошутил автор комментария, упомянувший фамилии других кандидатов в президенты Украины.

Но большее число положительных откликов собрал пост еще одного пользователя, предположившего, что "Петро просто допился до котиков".