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Рубрика: В мире

Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций

Текст: Андрей Васильев

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель высказался против ужесточения антироссийских санкций.

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По его словам, которые приводят "Украинские новости", официальный Берлин не хочет, чтобы Евросоюз вводил новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, ЕС планирует ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы 13 декабря, однако они могут лишь способствовать эскалации конфликта.

Как подчеркнул немецкий дипломат, напряженность в регионе уже достигла "значительного уровня", много стран-членов, включая и ФРГ, "считают, что было бы контрпродуктивным добавлять напряженности путем введения новых санкций".

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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