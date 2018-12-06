Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель высказался против ужесточения антироссийских санкций.

По его словам, которые приводят "Украинские новости", официальный Берлин не хочет, чтобы Евросоюз вводил новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, ЕС планирует ввести новые ограничительные меры в отношении Москвы 13 декабря, однако они могут лишь способствовать эскалации конфликта.

Как подчеркнул немецкий дипломат, напряженность в регионе уже достигла "значительного уровня", много стран-членов, включая и ФРГ, "считают, что было бы контрпродуктивным добавлять напряженности путем введения новых санкций".