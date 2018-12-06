Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию

Авторы "Костяного томагавка" и "Закатать в асфальт" займутся экранизацией бордельного слэшера "Богоматерь ада" (Our Lady Of The Inferno).
Портал Deadline поделился дивной вестью - Лаура Мосс и Брендан Джемисон О’Брайен адаптируют скандальный роман-хоррор журналиста Престона Фасселя "Богоматерь ада", главная антагонистка которого сравнивается с Патриком "Американским психопатом" Бейтманом.
Отмечается, что автор не только примет участие в работе над сценарием, но выступит продюсером, наряду с Филом Нобейлом-мл. (Halloween: The Inside Story), Далласом Сонниром ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 9") и Амандой Пресмик ("Закатать в асфальт", сериал "Королева юга").
В центре сюжета, охватывающего девять дней весны 1983 года, две маргинальные девушки: 21-летняя проститутка-алкоголичка Джинни Карва, которая заботится о своей парализованной сестре и Николетт Астер, глава отдела санитарной безопасности и по совместительству серийная убийца-каннибал. Выделяет Николетт среди других маньяков то, что ей принадлежит собственный кровавый лабиринт, в котором она, подобно Минотавру, охотится за похищенными ею женщинами.
Однако грайндхаус на этом не заканчивается: после того, как Астер выбрала Джинни своей новой жертвой, та обнаруживает в себе недюжинные таланты полиглота и мастера боевых искусств и теперь обе представляют друг для друга смертельную опасность.
Любопытно, что образ Джинни вырос из слова "курва", которое назвала своим любимым ругательством одна из хоррор-сестер Соска. По словам писателя, противоборство главных героинь представляет собой дихотомию двух направлений кинематографа - между оптимистичными фильмами 80-х и пропитанными нигилизмом эксплуатационными картинами, а сами образы девушек являют собой дань уважения женскому хоррору в целом.
Критика в целом одобрительно отозвалась о книге, похвалив прописанные характеры и экстраординарный сюжет.
Проектом занимается выкупившая права компания Fangoria, которая, помимо "Богоматери", заказала Мосс и О’Брайэн еще один хоррор - "После рождения" (After Birth).
Дата выхода "Богоматери ада" не определена.
Want to get your pregame on for Halloween? Stop by @WildDetectives in Dallas next Tuesay, October 30th (Halloween eve!) where I'll be signing copies of @FANGORIA's OUR LADY OF THE INFERNO! pic.twitter.com/KKlWDzADL2— Preston Fassel (@PrestonFassel) 24 октября 2018 г.