Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию

Авторы "Костяного томагавка" и "Закатать в асфальт" займутся экранизацией бордельного слэшера "Богоматерь ада" (Our Lady Of The Inferno).

Портал Deadline поделился дивной вестью - Лаура Мосс и Брендан Джемисон О’Брайен адаптируют скандальный роман-хоррор журналиста Престона Фасселя "Богоматерь ада", главная антагонистка которого сравнивается с Патриком "Американским психопатом" Бейтманом.

Отмечается, что автор не только примет участие в работе над сценарием, но выступит продюсером, наряду с Филом Нобейлом-мл. (Halloween: The Inside Story), Далласом Сонниром ("Костяной томагавк", "Драка в блоке 9") и Амандой Пресмик ("Закатать в асфальт", сериал "Королева юга").

В центре сюжета, охватывающего девять дней весны 1983 года, две маргинальные девушки: 21-летняя проститутка-алкоголичка Джинни Карва, которая заботится о своей парализованной сестре и Николетт Астер, глава отдела санитарной безопасности и по совместительству серийная убийца-каннибал. Выделяет Николетт среди других маньяков то, что ей принадлежит собственный кровавый лабиринт, в котором она, подобно Минотавру, охотится за похищенными ею женщинами.

Однако грайндхаус на этом не заканчивается: после того, как Астер выбрала Джинни своей новой жертвой, та обнаруживает в себе недюжинные таланты полиглота и мастера боевых искусств и теперь обе представляют друг для друга смертельную опасность.

Любопытно, что образ Джинни вырос из слова "курва", которое назвала своим любимым ругательством одна из хоррор-сестер Соска. По словам писателя, противоборство главных героинь представляет собой дихотомию двух направлений кинематографа - между оптимистичными фильмами 80-х и пропитанными нигилизмом эксплуатационными картинами, а сами образы девушек являют собой дань уважения женскому хоррору в целом.

Критика в целом одобрительно отозвалась о книге, похвалив прописанные характеры и экстраординарный сюжет.

Проектом занимается выкупившая права компания Fangoria, которая, помимо "Богоматери", заказала Мосс и О’Брайэн еще один хоррор - "После рождения" (After Birth).

Дата выхода "Богоматери ада" не определена.