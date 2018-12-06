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Представитель Леонтьева прокомментировал заявление об уходе со сцены

Поп-музыка
    06.12.2018, 12:43
Текст:   Олег Усков

Борис Чигирев, директор Народного артиста России Валерия Леонтьева, внес ясность в ситуацию, сложившуюся после прошедших накануне по ряду СМИ сообщений о том, что Валерий Яковлевич планирует уйти со сцены.

В марте следующего года артисту исполняется семьдесят лет, после чего он, ознаменовав событие большим сольным юбилейным концертом, якобы собрался на пенсию. Как сообщалось, данную идею Леонтьев озвучил за кулисами нынешней "Песни года".  

Чигирев пояснил: Валерий Яковлевич не называл никаких конкретных сроков ухода со сцены, имелось ввиду, что певец лишь начал об этом задумываться.

"Это фигура речи. СМИ захотели так понять то, что сказал Валерий Яковлевич", - расшифровал директор. Добавив, что "когда-то он (Леонтьев - "РГ-Кинократия") в любом случае уйдет со сцены, и он сказал, что задумался об этом". Без указания "конкретной даты или даже промежутка времени".

Согласно мнению Чигирева, это вполне может случиться "и через несколько лет".

Валерий Леонтьев родился в селе Усть-Уса (Коми АССР) в 1949 году. Дебютный альбом исполнителя вышел в 1983-м. Помимо ряда телевизионных мюзиклов, снялся в фильмах "На чужом празднике", "Не ходите, девки, замуж", "Страховой агент", фантасмагории "Экстрасенс", где сыграл главу параллельного измерения Китайца.

Ранее сообщалось, что Леонтьева увезли с концерта на "скорой".

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