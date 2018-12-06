Господин премьер-министр, мы встречаемся накануне вашей очередной поездки в Россию. Чего вы ждете от переговоров с Владимиром Путиным, и как складывается ваш личный диалог с российским президентом?

Алексис Ципрас: Я уже в третий раз посещаю Россию в статусе премьера. Первый раз был в Москве через несколько месяцев после моего избрания в 2015-м, второй - на Санкт-Петербургском Форуме в том же году. Это был сложный период, мы пришли к власти в стране в критическое время, в стране существовала угроза банкротства. Однако нам удалось преодолеть кризис и углубить греческо-российские отношения. Я бы сказал, разморозить их. Ибо, несмотря на всегда тесную дружбу наших народов и многолетние, непрерывные - длиной в 190 лет - дипломатические отношения, они не всегда были конструктивными. Президент Путин приезжал к нам в 2016-м, когда проходил год Греции - России. Следовательно, я ожидаю, что этот мой визит стал продолжением наших общих усилий. И, конечно, отвечу вам, что весь этот период, невзирая на трудности, я сохраняю с президентом Путиным искренние и постоянные отношения честного диалога.

В каких сферах наши контакты развиваются наиболее успешно, а где нужно приложить усилия?

Алексис Ципрас: Есть несомненный прогресс в области культуры. Как я уже говорил, существенную роль сыграл год Греции-России. Достигнут прогресс и в сфере экономического, торгового сотрудничества. С российской стороны были инвестиции в покупку недвижимости. Очень важен рост количества туристов из России, посетивших нашу страну в последние годы. И при этом есть еще очень важные возможности для инвестиций стратегического характера в Грецию. Сейчас, когда наша страна пережила огромное экономическое приключение, перед ней открываются серьезные экономические возможности. Значит, можно вкладывать в инфраструктуру, в порты, в сектор переработки, в сельскохозяйственно-пищевой сектор. Особенно в сектор энергетики. Наш собственный выбор в том, чтобы Греция стала энергетическим и транзитным узлом. Во время визита все это, полагаю, будет находиться в центре моих переговоров с президентом Путиным.

Греция проявляет интерес к транспортировке российского газа по так называемому "Турецкому потоку". Что нужно сделать для того, чтобы "Турецкий поток" стал "Греческо-турецким потоком", чтобы этот трубопровод касался и Греции? Какие аргументы при этом у вас есть для Брюсселя, где вам, наверное, надо договариваться с вашими европейскими партнерами? И какие аргументы вы предлагаете России для того, чтобы этот проект состоялся?

Алексис Ципрас: Прежде всего, я хочу вам сказать, что сектор энергетического сотрудничества - это очень важный в греческо-российских отношениях. Известно, что, с тех пор как я встал во главе правительства, позиция Греции - это позиция многомерной энергетической политики. Поэтому мы поддерживаем вместе с другими европейскими странами уверенность в том, что в рамках многомерной энергетической политики распределения источников и потоков мы должны перейти к сотрудничеству с Российской Федерацией и по трубопроводу, и по транспортировке российского природного газа в Европу через "Турецкий поток". Этот поток должен стать и "European Stream", а не только "Turkish Stream". Мы находимся в процедуре диалога в Европейском Союзе. Я верю, что наши аргументы сильны, есть настойчивость и терпение, и надеюсь, что, возможно, в будущем у нас будут положительные результаты.

Нам удалось преодолеть кризис и углубить греческо-российские отношения. Я бы сказал, разморозить их.

Греция и вы лично выступили с прекрасной инициативой, чтобы 2019 год был перекрестным годом языка, литературы в наших странах. Что побудило вас выдвинуть эту идею, и чего вы ждете от перекрестного года?

Алексис Ципрас: Я верю, что это очень хорошая идея, потому что та глубокая дружба, которая объединяет наши народы, опирается в значительной степени и на уважение и взаимное почитание наших культур. Эта инициатива предоставит возможность для существенного углубления того, что мы называем греческо-русским почитанием и дружбой. Греческий народ ценит и русскую культуру и литературу, и дореволюционную, и период русского авангарда, и более поздний период. Я уверен, что русский народ также ценит древнегреческую культуру и литературу, и современную литературу. А это положительный стимул для преподавания здесь русского языка, а в России - греческого, а также для перевода произведений известных писателей. Мы хотим, чтобы молодые поколения читали Достоевского, Аристотеля и Платона.

В этом году вы, премьер-министр, получили и портфель министра иностранных дел Греции. Каковы в целом приоритеты внешней политики Греции и какая роль в ней отводится России?

Алексис Ципрас: Греция находится в регионе с особым геостратегическим значением, на пересечении трех материков…

… Нахождение посреди трех материков - это плюс для Греции или минус?

Алексис Ципрас: Правда в том, что это для нас одновременно и большое благословение, и большая трудность. Потому что наш регион всегда был яблоком раздора великих держав и региональных сил, которые положили глаз на этот регион, хотели бы сделать его сферой своего влияния в современном мире. Я хочу сказать, что сегодня, когда Греция вышла из кризиса, нынешние события отличаются от тех, что происходили три года назад. Греция повысила свою геополитическую роль в регионе как сила стабильности, безопасности и сотрудничества. Наша страна, всем известно, член Европейского Союза и НАТО, она соблюдает свои обязательства. И при этом сохраняет нерушимое право иметь отношения взаимного уважения и сотрудничества с другими силами. В рамках, конечно, этой многомерной внешней политики в пользу наших собственных национальных интересов и в пользу, повторяю, стабильности, развития и сотрудничества в регионе.

Как вы понимаете, нас, как члена Европейского Союза, интересует прежде совокупное развитие событий для обеспечения безопасности на всем материке. Я из тех глав правительств, которые в рамках Саммита много раз высказывался о необходимости посмотреть на безопасность в нашем регионе как на единую рамку, в которой не может отсутствовать Россия. Не может быть никакой архитектуры безопасности, которая не включает и Россию. Это - мое мнение, и я его оглашаю постоянно уже три с половиной года, когда нахожусь на европейских форумах в статусе премьер-министра. Одновременно мы увидели, что в последнее время ухудшается то, что мы называем региональной безопасностью. Есть риски, все более обостренные, которые могут быть преодолены только в диалоге и в реализме. Россия - это очень важная страна, которая в последнее время повысила свою роль через Средиземноморье, через Ливию и через Сирию, на Ближнем Востоке и в Афганистане, поэтому никто не может не принимать ее во внимание, не может не разговаривать с ней. И я верю, что через диалог, через обсуждение и через взаимное уважение мы можем выстроить единую архитектуру безопасности в нашем регионе.

В том, что касается Греции: страна, пережившая кризис, выходит из него более сильной. Она приобрела очень существенную, ведущую, я мог бы сказать, роль на Балканах, как государство, которое играет роль стабилизатора. У нас было очень важное соглашение с нашими северными соседями, соглашение, которое касается перспективы сотрудничества и мира в регионе. Мы хотим разрешать вопросы, которые в течение лет остаются нерешенными, Я - не защитник логики бездействия, я - сторонник смелой, активной, миролюбивой внешней политики. Поэтому считаю, что это соглашение - исторический шаг. В том касается Греции, оно совсем не связано с выбором наших соседей войти или нет в какую-то международную организацию. Оно связано с разрешением исторической незавершенности, в том, что касается наименования соседей, которое, я считаю, отныне изменится и даст возможность десяткам стран по всей планете, среди которых и Россия, прекратить называть ее не конституционным именем, то есть Республика Македония, а именовать ее по географическому положению - Северная Македония.

Не может быть никакой архитектуры безопасности, которая не включает и Россию. Это - мое мнение, и я его оглашаю постоянно уже три с половиной года

Для нас Македония - важный элемент нашего собственного древнегреческого культурного наследия и культуры. Значит, здесь должно быть четкое и искреннее разделение. Мы ожидаем важного шага в диалоге с Турцией, а также и постоянных попыток разрешить Кипрский вопрос на справедливой и жизнеспособной основе. Мы должны понять, что остров должен воссоединиться, следовательно, на острове не может быть войск оккупантов и анахроничных моделей гарантий третьих стран. И я считаю, что в этом вопросе Россия придерживается положительной позиции и положительной роли.

Серьезным вопросом для нашей внешней политики является и сотрудничество, диалог по Юго-Восточному Средиземноморью, по обеспечению энергетических источников, по безопасной транспортировке энергетических источников из Юго-Восточного Средиземноморья в Европу.

Несколько лет назад, господин премьер-министр, вы сказали, что наденете галстук, когда Греция избавится от долгов. Судя по тому, что вы сегодня опять без галстука, какие-то долги у Греции еще остались. Вы действительно приняли страну в тяжелейшем положении, но ситуация выправляется. Что вам еще предстоит сделать, чтобы мы смогли увидеть вас в галстуке?

Алексис Ципрас: Вы должны знать, что я надел галстук, когда мы добились очень важного соглашения с нашими европейскими партнерами, которое, по сути, нормализует возможность выплаты этих долгов. Надел его, но и снял в тот же день и во время того же выступления, говоря, что для меня этот мой облик является рабочей одеждой. Я смог, наверное, стать единственным европейским главой, который вошел без галстука на самые серьезные форумы и в самые важные офисы правительств, от Кремля до Белого дома, от Ватикана до Даунинг-стрит и Пекина… Должен сказать, что создается положительный климат для инвестиций в Грецию, они растут, в этом смысле мы достигли лучших показателей за последние десять лет, с перспективой роста в следующем периоде.

Для нас инвестиции означают развитие, а развитие означает рабочие места. И, конечно, поскольку я обращаюсь к российскому народу, хочу подчеркнуть: Греция - страна традиционно очень дружественная по отношению к России и ее гражданам, причем не только в туризме, но и в инвестициях, она представляет собой привлекательное инвестиционное направление. Знаете, в годы кризиса немногие встали, по крайней мере, на психологическом уровне, рядом с нами, проявляли симпатию. Мы это ценим. Сейчас даже те, кто не поддерживал нас, видят в Греции удачные возможности и инвестируют. Будет жаль, если этот шанс не используют российские инвесторы.

Все больше и больше российских туристов приезжают в Грецию. Что еще можно сделать вашему правительству, чтобы увеличился поток россиян?

Алексис Ципрас: Поток российских туристов в Грецию неуклонно увеличивается, но есть дополнительные возможности, особенно в области тематического туризма, паломничества. Мы будем продолжать движение в этом направлении и дальше. Я хочу сказать российским гражданам: Греция - это больше, чем туристическое направление. Греция - это не только уникальная красота природы, особенно для тех, кто посещает греческие острова, но и история, культура, вкусы. Я верю, что, поскольку эта история и культура имеют вековые традиции, а наши пути издавна шли параллельно с путями русского народа, Грецию стоит предпочесть любой другой стране, обладающей важными достопримечательностями. Я понимаю, что и на турецких берегах та же самая природная красота, потому что мы находимся рядом, но тот, кто посещает Грецию, получает уникальный опыт.

Ваш любимый вид спорта - футбол, вы выступили с идеей подать совместную заявку с Болгарией, Румынией и Сербией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Каковы ваши планы в отношении этой заявки?

Алексис Ципрас: Прежде всего, я хочу поздравить Россию с успешной организацией чемпионата мира. Уровень организации - исключительный. Я посмотрел, наверное, большинство матчей, и было особенно интересно следить за продвижением российской национальной сборной по футболу с ее выдающимся вратарем, который отразил пенальти. Вам просто не повезло в последнем матче.

Спорт и, в особенности, футбол объединяет народы, его смотрит вся планета. У меня возникла идея, я поделился с нею с коллегами премьер-министрами и президентами трех балканских стран, с которыми мы очень тесно сотрудничаем - Сербии, Болгарии, Румынии. Дело в том, что, в течение очень многих лет мы привыкли к тому, что Балканы - это как оружейный склад нашего региона. С Балкан началась Первая мировая война, они были в центре событий и во Второй мировой войне, сразу после этого вспыхнули национальные конфликты, война в Югославии, столкновения, взаимная ненависть, и все это тянется до сих пор. Посыл четырех балканских стран, который хотим передать своей заявкой: мы оставляем позади взаимные претензии и объединяем все силы для позитивной цели - выиграть право на организацию большого спортивного мероприятия. Этот посыл ценен уже сам по себе, вне зависимости от того, справимся мы или нет. А если у нас будет и ваша поддержка, может быть, мы справимся.

Известно, что еще сравнительно недавно вы увлекались мотоциклом. Что вам ближе - мотоцикл вашей молодости или премьерский автомобиль?

Алексис Ципрас: Конечно же мотоцикл. Знаете, быстрая езда на мотоцикле дает ощущение свободы, это незаменимое чувство, которого я, к сожалению, лишен в последние годы.

Наша телевизионная программа называется "Формула власти" и в прошлый раз я вас спрашивал, какова власть на вкус. Вы тогда только начинали работу в этом кабинете и справедливо ответили, что еще не успели ее попробовать. А что скажете теперь, три года спустя?

Алексис Ципрас: Я имел счастье и одновременно несчастье стать премьер-министром в исторический и трудный период, самый сложный период в современной истории после смены государственного строя республики Греция. Поэтому я бы сказал, что этот вкус смешанный, сладко-горький. Сладкий, конечно, потому, что приходится принимать исторические решения, заслуживать доверие граждан, любовь своего народа. Для меня это очень важно. Но одновременно горький, в том смысле, что приходилось преодолевать очень серьезные трудности, принимать тяжелые решения, и выполнять их, чтобы сегодня мы могли сказать, что Греция вышла из кризиса. Мы смотрим в будущее с большим оптимизмом, у нас на 300 тысяч безработных меньше. Так что, если подводить окончательные итоги, думаю, они будут положительными, хотя для блага народа приходилось принимать трудные решения.

Прекрасная древняя столица Афины уже украшена к Рождеству, которое скоро будут отмечать греки и католики, а там и до Нового года остались считанные дни. Что вы хотели бы пожелать россиянам в новом году?

Алексис Ципрас: Я желаю российскому народу в 2019-м счастья, благоденствия, мира и больше оптимизма. Пусть это будет год благосостояния и прогресса для всех народов.