Президентские поправки о либерализации для бизнеса прошли первое чтение

Верни то, что украл, и тогда тебя не накажут по уголовной статье. Такова основная мысль президентских законопроектов , которые Госдума приняла в первом чтении. Благодаря поправкам, расширяется перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

О необходимости таких изменений Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию еще в 2015 году. По его словам, в отношении предпринимателей нужно сократить аресты и заключения под стражу, чтобы не наносить ущерб экономике РФ, а также населению. Ведь только 15% возбужденных уголовных дел по экономическим преступлениям в России заканчиваются приговорами. При этом 83% обвиняемых предпринимателей полностью или частично теряли свой бизнес.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения споров хозяйствующих субъектов", - подчеркнул на заседании Госдумы полпред президента РФ в нижней палате Гарри Минх.

Упрощенно он изложил смысл нововведений так: "Ты возвращаешь то, что украл. Поэтому вопрос не о том, беден ты или богат, вопрос в том - сколько украл, столько вернул. Если ты это сделал, то тогда государство уголовно-правовых претензий к тебе не имеет".

По его словам, главный смысл президентского законопроекта - добиться восстановления справедливости, при этом не разрушив бизнес и семью нарушителя, не подорвав его здоровье тюрьмой.

Минх призвал сомневающихся депутатов поставить себя на место тех людей, которые, например, не выплатили зарплату или совершили какие-то мошеннические действия.

"Вы потеряли достаточно крупную сумму, допустим, 100 тысяч рублей. И для вас, что главное - чтобы этот человек сидел в тюрьме или чтобы он вернул вам деньги? Для меня, безусловно, второй вариант более предпочтителен", - рассудил полпред президента.

Итак, бизнесмену могут смягчить наказание, прекратив уголовное преследование, если он совершил нарушение впервые. А во-вторых, он должен возместить ущерб, причиненный гражданину, организации или государству. Эта норма уже действует, если бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве или нарушениях в сфере маркировки товаров, а также неправомерных действиях при банкротстве.

Президентский законопроект добавляет в этот перечень широкий спектр нарушений. Это преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Кроме того, в новом списке будет мошенничество, сопряженное с неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В перечень также попадает присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Во всех случаях речь идет именно о небольшой тяжести преступлений.

Законопроект также касается случаев невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Если лицо впервые совершило данное преступление, то будет освобождаться от уголовной ответственности. Конечно, для этого понадобится в полном объеме погасить образовавшуюся просроченную задолженность и выплатить соответствующую компенсацию.

Предлагается также запретить такую меру пресечения как заключение под стражу, для лиц, обвиняемых в злоупотребление полномочиями в сфере бизнеса.

Нововведения помогут бороться с необоснованным применением мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В том числе предотвратить изъятие электронных носителей информации. Однако изъятие все же допускается, если назначена судебная экспертиза в отношении электронных носителей или если на них, по мнению суда, содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.

Председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что проект направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства. Это необходимо в целях минимизации рисков ведения бизнеса в России и создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Парламентарий отметил, что именно по указанным статьям обычно проводятся амнистии. "То есть работают следственные органы, судебные, прокуратура, задействовано много структур, чтобы найти и наказать виновных, а потом по амнистии их выпустить. Такой подход менее целесообразен, чем предложенные универсальные меры", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Как заявил в ходе пленарного заседания его заместитель Александр Грибов, к поправкам депутаты подошли с позиции защиты интересов граждан, которые работают на предприятиях, получают там зарплату. Ведь они напрямую зависят от того, работает данная фирма или нет.