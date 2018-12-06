Закон Приморского края от 5 декабря 2018 года № 409-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон устанавливает нормативы расходов для определения размера субвенций местным бюджетам из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (далее - норматив расходов для определения размера субвенций), методику расчета нормативов расходов для определения размера субвенций местным бюджетам из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края (далее - субвенция), методику распределения субвенции между муниципальными образованиями Приморского края.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устав Приморского края, Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об образовании в Приморском крае".

СТАТЬЯ 3. НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБВЕНЦИЙ

1. Нормативы расходов для определения размера субвенций включают норматив стандартной стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной стоимости педагогической услуги и норматив расходов на обеспечение учебного процесса (далее - норматив на учебные расходы).

Нормативы расходов для определения размера субвенций определяются в расчете на одного учащегося муниципальной общеобразовательной организации (далее - учащийся), воспитанника в возрасте от трех до семи лет дошкольной группы муниципальной общеобразовательной организации (далее - воспитанник) в год с учетом различий в стоимости оказываемой педагогической услуги в зависимости от нахождения муниципальных общеобразовательных организаций в городских или сельских населенных пунктах, в том числе расположенных в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера.

Расчет нормативов расходов для определения размера субвенций осуществляется в соответствии с методикой расчета нормативов расходов для определения размера субвенций местным бюджетам из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, установленной приложением 1 к настоящему Закону.

2. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги включает расходы на оплату труда работников, указанных в перечне должностей, замещаемых работниками муниципальных общеобразовательных организаций, оплата труда которых осуществляется за счет средств, предоставленных местному бюджету в виде субвенций, утвержденном приложением 4 к настоящему Закону, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, начисления на выплаты по оплате труда в размерах, установленных действующим законодательством, а также расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования.

Норматив стандартной стоимости педагогической услуги определяется с учетом коэффициентов удорожания стандартной стоимости педагогической услуги, учитывающих различия в стоимости оказываемой педагогической услуги в зависимости от уровня общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - уровень общего образования) и с учетом деления классов на группы, вида и направленности (профиля), условий реализации общеобразовательных программ.

Для расчета норматива стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося устанавливается следующая нормативная наполняемость классов:

в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городских населенных пунктах, - 25 человек;

в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, - 14 человек.

Для расчета норматива стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника устанавливается нормативная наполняемость групп общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) муниципальных общеобразовательных организаций - 20 человек.

3. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги, норматив стандартной стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания стандартной стоимости педагогической услуги ежегодно утверждаются приложением 2 к настоящему Закону.

Стандартный по Приморскому краю оклад педагогического работника муниципальной общеобразовательной организации с учетом объема установленной учебной нагрузки, используемый при расчете норматива стандартной стоимости педагогической услуги, ежегодно утверждается Администрацией Приморского края с учетом действующего законодательства.

4. Норматив на учебные расходы включает расходы на:

1) приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов;

2) приобретение учебного оборудования, мебели для занятий, школьной мебели;

3) приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;

4) приобретение справочной, методической и другой литературы для реализации образовательных программ;

5) приобретение бланков документов об образовании;

6) приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, лицензионное программное обеспечение и (или) лицензии на программное обеспечение, создание и поддержание функционирования информационно-телекоммуникационной сети дистанционного обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, оплату доступа муниципальных общеобразовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с контентной фильтрацией, оплату доступа к информационным и образовательным ресурсам, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности;

7) иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса.

5. Норматив на учебные расходы в расчете на одного учащегося (воспитанника) в год ежегодно утверждается приложением 2 к настоящему Закону с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

6. В нормативы расходов для определения размера субвенций не включаются расходы на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, оплату коммунальных услуг.

7. В составе общего объема субвенции утверждается нераспределенная между муниципальными образованиями субвенция (далее - резерв субвенции) в объеме, не превышающем 3 процента общего объема указанной субвенции. Резерв субвенции распределяется между муниципальными образованиями на те же цели в порядке, установленном Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 4. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Общий объем субвенций утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Распределение субвенций между муниципальными образованиями Приморского края осуществляется в соответствии с методикой распределения субвенций между муниципальными образованиями Приморского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, установленной приложением 3 к настоящему Закону, и утверждается в абсолютных суммах для каждого муниципального образования Приморского края законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Расходование субвенций осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Приморского края.

4. Расходы органов местного самоуправления на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, превышающие размер утвержденной в соответствии с настоящим Законом субвенции, компенсации за счет средств краевого бюджета не подлежат.

СТАТЬЯ 5. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 327-КЗ "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 107);

2) Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 519-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 4);

3) Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 688-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 135, стр. 62);

4) Закон Приморского края от 22 декабря 2015 года № 747-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" и приостановлении действия его отдельных положений" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 145, стр. 41);

5) Закон Приморского края от 21 декабря 2016 года № 51-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 10, стр. 11);

6) Закон Приморского края от 26 декабря 2017 года № 226-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 46, стр. 38);

7) Закон Приморского края от 4 мая 2018 года № 282-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 56, стр. 41);

8) Закон Приморского края от 8 октября 2018 года № 339-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 66, стр. 18).

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие в процессе составления и исполнения краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

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