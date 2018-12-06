Закон Приморского края от 6 декабря 2018 года № 412-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон в соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края (далее - органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (далее соответственно - государственные полномочия, дети-сироты).

СТАТЬЯ 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, КОТОРЫМИ НАДЕЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномочиями:

1) формирование специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот, включенных в сводный список детей-сирот на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым помещением в соответствии с Законом Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" (далее соответственно - сводный список, муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот), подлежащих обеспечению жилым помещением на территории муниципального образования;

2) принятие решений о предоставлении детям-сиротам из муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот жилых помещений по договорам найма специализированного жилого помещения;

3) заключение договоров найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами, в том числе в случае выявления уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области образования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

4) исключение жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и заключение с детьми-сиротами договоров социального найма в отношении данных жилых помещений.

СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих городских округов и муниципальных районов Приморского края:

1) Арсеньевский городской округ;

2) Артемовский городской округ;

3) городской округ Большой Камень;

4) Владивостокский городской округ;

5) Дальнегорский городской округ;

6) Дальнереченский городской округ;

7) Лесозаводский городской округ;

8) Находкинский городской округ;

9) Партизанский городской округ;

10) городской округ Спасск-Дальний;

11) Уссурийский городской округ;

12)городской округ ЗАТО г. Фокино;

13) Анучинский муниципальный район;

14) Дальнереченский муниципальный район;

15) Кавалеровский муниципальный район;

16) Кировский муниципальный район;

17) Красноармейский муниципальный район;

18) Лазовский муниципальный район;

19) Михайловский муниципальный район;

20) Надеждинский муниципальный район;

21) Октябрьский муниципальный район;

22) Ольгинский муниципальный район;

23) Партизанский муниципальный район;

24) Пограничный муниципальный район;

25) Пожарский муниципальный район;

26) Спасский муниципальный район;

27) Тернейский муниципальный район;

28) Ханкайский муниципальный район;

29) Хасанский муниципальный район;

30) Хорольский муниципальный район;

31) Черниговский муниципальный район;

32) Чугуевский муниципальный район;

33) Шкотовский муниципальный район;

34) Яковлевский муниципальный район.

СТАТЬЯ 4. СРОК НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Органы государственной власти Приморского края имеют право:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;

2) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую информацию об использовании материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление ими государственных полномочий;

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;

4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий;

5) осуществлять иные права в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.

2. Органы государственной власти Приморского края обязаны:

1) обеспечить передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов и финансовых средств, необходимых для осуществления государственных полномочий;

2) давать разъяснения, оказывать консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;

3) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими государственных полномочий;

5) выполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий имеют право на:

1) финансовое обеспечение государственных полномочий за счет передаваемых из краевого бюджета финансовых средств;

2) строительство и приобретение жилых помещений в собственность муниципального образования, в том числе с правом заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома при условии, что ввод в эксплуатацию многоквартирного дома планируется осуществить не позднее 31 декабря текущего года;

3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края по вопросам осуществления государственных полномочий;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с осуществлением государственных полномочий;

5) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти Приморского края предложений по совершенствованию деятельности, связанной с порядком осуществления государственных полномочий;

6) получение от организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности информации, необходимой для осуществления государственных полномочий;

7) проведение капитального ремонта (реконструкции) в течение текущего финансового года имеющегося муниципального жилищного фонда в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот;

8) реализацию иных прав, предусмотренных федеральными законами и законами Приморского края.

2.Органы местного самоуправления при исполнении государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;

2) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственных полномочий;

4) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Приморского края информацию, материалы и документы, связанные с исполнением государственных полномочий;

5) представлять уполномоченным органам исполнительной власти Приморского края отчеты об исполнении государственных полномочий и использовании выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

6 )возвратить неиспользованные финансовые средства, а также материальные ресурсы в случае прекращения осуществления государственных полномочий;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Приморского края при осуществлении государственных полномочий.

СТАТЬЯ 7. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых дифференцированно местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, их распределение устанавливаются законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, рассчитывается по формуле:

S = ∑ S i , где

S - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;

S i - объем субвенции местному бюджету i-того муниципального образования Приморского края на осуществление государственных полномочий;

∑ - знак суммирования.

4.Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету i-того муниципального образования Приморского края на осуществление государственных полномочий, рассчитывается по формуле:

S i = (N i х Сm х V) + Кi, где

S i - объем субвенции, предоставляемой местному бюджету i-того муниципального образования Приморского края на осуществление государственных полномочий;

N i - количество детей-сирот для которых запланировано предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот в соответствующем финансовом году;

Сm - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в Приморском крае, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал года, предшествующего соответствующему финансовому году;

V - расчетная норма общей площади жилого помещения, равная 36 квадратным метрам общей площади жилого помещения, на одного ребенка-сироту;

Кi - расходы i-того муниципального образования Приморского края на обеспечение своей деятельности в связи с осуществлением государственных полномочий, рассчитываемые по следующей формуле:

К i = (N i х Сm х V) х 0,03

5. Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в области образования является главным распорядителем средств субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставами соответствующих муниципальных образований.

7. В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осуществления органом местного самоуправления государственных полномочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по государственному управлению и регулированию в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края.

8. Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий устанавливается постановлением Администрации Приморского края.

СТАТЬЯ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий, в том числе по целевому использованию материальных ресурсов и финансовых средств, ведется уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области образования Приморского края.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в области образования при осуществлении контроля:

1) проводит проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий, в том числе по целевому использованию материальных ресурсов и финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;

2) заслушивает отчеты должностных лиц местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий;

3) запрашивает и получает от органов местного самоуправления информацию, материалы и документы об осуществлении ими государственных полномочий;

4) в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий дает письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

3. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края с органами местного самоуправления по осуществлению ими государственных полномочий устанавливается Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Органы местного самоуправления обеспечивают своевременное представление в уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в области образования по формам, устанавливаемым указанным органом исполнительной власти Приморского края:

1) отчет о расходовании финансовых средств ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) отчет об использовании материальных ресурсов при осуществлении государственных полномочий ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) отчет о включенных в муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот жилых помещениях в течение 10 дней со дня их включения в данный муниципальный специализированный жилищный фонд.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные государственными полномочиями, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края в пределах выделенных на осуществление государственных полномочий финансовых средств.

СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий прекращается в случае:

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утрачивают государственные полномочия либо компетенцию по их передаче органам местного самоуправления;

2) вступления в силу закона Приморского края, в соответствии с которым органы местного самоуправления утрачивают государственные полномочия, переданные настоящим Законом.

2. Основанием для принятия закона Приморского края в случае, установленном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, является:

1) неосуществление или ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;

2) нецелесообразность дальнейшего осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.

3. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования переданных органам местного самоуправления государственных полномочий и возврат неиспользованных материальных ресурсов и финансовых средств в порядке, установленном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

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