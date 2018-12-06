Закон Приморского края от 6 декабря 2018 года № 413-КЗ "О социальной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" устанавливает дополнительную меру социальной поддержки граждан Российской Федерации, местом жительства которых являются жилые помещения, расположенные на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания (далее соответственно - гражданин, жилое помещение), в виде компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования приема телевизионного спутникового вещания, включающего: параболическую или иного типа приемную антенну, конвертер (малошумящий преобразователь принимаемого антенной сигнала в сигналы промежуточной частоты), ресивер (устройство преобразования сигналов промежуточной частоты в сигналы, непосредственно принимаемые телевизионным приемником) и его установку в указанном жилом помещении в целях обеспечения доступа к обязательным общедоступным телеканалам (далее соответственно - оборудование, компенсация).

СТАТЬЯ 2. КОМПЕНСАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. Компенсация предоставляется следующим категориям граждан, местом жительства которых являются жилые помещения, занимаемые ими по договору социального найма или принадлежащие им на праве собственности:

1) гражданам, являющимся получателями пенсии, предоставляемой территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) многодетным семьям;

3) малоимущим семьям или малоимущему одиноко проживающему гражданину.

2. Компенсация предоставляется однократно в форме единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных расходов, но не более 6 000 рублей.

При проживании в одном жилом помещении нескольких граждан, имеющих право на предоставление компенсации в соответствии с настоящим Законом, компенсация предоставляется по их выбору одному из них, фактически понесшему расходы.

При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений компенсация предоставляется на приобретение и установку оборудования в одном жилом помещении, в котором он зарегистрирован по месту жительства.

3. Перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифрового эфирного телерадиовещания утверждается органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять на территории Приморского края государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций, управления информационными и телекоммуникационными ресурсами Приморского края.

4. Компенсация предоставляется органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края.

5. Предоставление компенсации осуществляется в порядке, установленном Администрацией Приморского края.

СТАТЬЯ 3. ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Предоставление компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных гражданами с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Граждане вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 года.

СТАТЬЯ 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ

Финансирование компенсации осуществляется за счет средств краевого бюджета.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июля 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией