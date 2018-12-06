Путин поручил создать учебник по нацполитике для чиновников

Владимир Путин поручил разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики для чиновников. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Кабмину совместно с РАН предстоит разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики РФ для государственных и муниципальных служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам. Доклад нужно представить до конца лета.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о внесении в госпрограмму "Реализация государственной национальной политики" изменений, предусматривающих оказание на конкурсной основе финансовой поддержки национально-культурным автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики страны. Следует также учитывать необходимость сохранения этнокультурных особенностей и историко-культурного наследия народов РФ, объектов природного наследия при реализации стратегии пространственного развития и при согласовании стратегий социально-экономического развития регионов.

На основе положений профстандарта "Специалист в сфере национальных и религиозных отношений" предстоит подготовить методические рекомендации по определению содержания мероприятий, направленных на профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих, которые обеспечивают реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, и совершенствование их деятельности.

До конца года правительству нужно разработать план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики РФ. И к марту следующего - скорректировать положения госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" в части приоритетных направлений и целей, а также показателей (индикаторов) эффективности ее реализации.

Еще кабмин должен рассмотреть вопросы по созданию центра пространственного анализа на базе "Совета по изучению производительных сил" Минэкономразвития. Сделать это поручено до конца марта 2019 года.

К июню 2019 года Владимир Путин рекомендовал РЖД совместно с Институтом российской истории РАН при участии "Российского исторического общества" принять меры по реализации историко-просветительских проектов на объектах железнодорожного транспорта.