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06.12.2018 18:52
Рубрика: Власть

Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом

Текст: Кира Латухина

Завтра президенту предстоит насыщенный день. Глава государства поздравит Героев Отечества, вручит премию Русского географического общества, а также проведет переговоры с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Торжественный прием в честь Дня Героев Отечества уже стал традицией и проводится каждый год. На него пригласили около 250 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Фото: ТАСС
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Другая торжественная церемония в Кремле завтра - вручение премии РГО. Владимир Путин возглавляет попечительский совет общества и вручит награду в одной из номинаций. Кроме того, состоится награждение победителей фотоконкурса "Самая красивая страна".

Международная часть дня - российско-греческие переговоры. Ципрас будет находиться в России с рабочим визитом. Лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международную и региональную проблематику.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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