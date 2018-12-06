Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку

Владимир Путин предложил Армении, Беларуси, Казахстану и Киргизии создать общую группировку спутников, а также повысить экономический суверенитет стран евразийской пятерки за счет создания единой инфраструктуры расчетов. Это позволит снизить зависимость от доллара и других иностранных валют, заявил президент России на проходящем в Санкт-Петербурге саммите ЕАЭС.

В четверг, 6 сентября, Владимир Путин принял участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

На мероприятиях евразийской пятерки действует правило алфавитного порядка по названиям стран. Поэтому коллег по ЕАЭС Владимир Путин приветствовал строго по алфавиту - сначала пожал руку и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, затем - президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а замыкал церемонию президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

В конце декабря завершается год российского председательства в ЕАЭС, с нового года эстафету примет Армения - опять же согласно русскому алфавиту. Владимир Путин коротко сказал об итогах года и обозначил приоритеты союзной работы.

Так, он назвал перспективным сотрудничество стран евразийской пятерки в сфере предоставления космических услуг. "В том числе создания общей группировки орбитальных аппаратов и продвижения геоинформационных сервисов для рынков третьих стран", - заявил президент России. Он также предложил разработать совместную программу научно-технологического развития.

Еще одна инициатива Путина лежит в русле поиска альтернативных доллару систем взаимных расчетов. Он отметил, что Союз идет по пути формирования общего финансового пространства, в частности, в сентябре представители Центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в этой сфере.

Коллегам по ЕАЭС Владимир Путин предложил "проработать вопрос о создании в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий". По его мнению, это укрепило бы устойчивость национальных платежных систем стран пятерки, сократив их зависимость от доллара и других иностранных валют.

"Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - подчеркнул российский лидер.

Сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики предусматривает и проект Декларации об углублении интеграции в рамках ЕАЭС.

На саммите говорили об укреплении интеграции. Все готово для создания единого цифрового пространства ЕАЭС, а к 2025 году Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия намерены выйти на создание единого рынка нефти и газа.

"Сформирована нормативная и институциональная база для запуска единого цифрового пространства ЕАЭС", - заявил Путин. По его словам, в бюджете Союза на 2019 год, который предстоит утвердить сегодня, предусмотрены значительные средства на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Напомним, в конце прошлого года страны договорились о проведении согласованной политики в сфере регулирования интернет-рынка и развития сетевых технологий.

Кроме того, на рассмотрение глав государств была вынесена программа формирования общих рынков нефти и газа к 2025 году, подготовленная Евразийской экономической комиссией. "По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 млрд миллиардов долларов", - заметил Путин.

"Сотрудничество в рамках ЕАЭС развивается динамично", - дал общую оценку Путин и привел цифры. Совокупный ВВП стран евразийской пятерки увеличился в первом полугодии этого года на 2%, промышленное производство в целом по ЕАЭС приросло на 3,3%, сельское хозяйство - на 2,4%. Внутрисоюзный товарооборот за это же время вырос на 12% и превысил 44 млрд долларов. С января действует единый Таможенный кодекс, благодаря чему сроки таможенного оформления товаров заметно сократились.

Рассмотренный на саммите проект Декларации об углублении интеграции в рамках ЕАЭС нацеливает на активную работу по созданию единых рынков товаров и услуг, укрепление производственной и технологической кооперации. "Речь идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемерное развитие и укрепление Евразийского союза, но и продемонстрировать, что главную задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств ЕАЭС", - сказал Путин.

После этого он передал слово Николу Пашиняну, который рассказал о приоритетах предстоящего в 2019 году армянского председательства. Это цифровая повестка - Ереван заинтересован в ее полноценной реализации. "Мы убеждены, что интеграция наших стран призвана служить созданию комфортных условий для ведения бизнеса и реализации человеческого потенциала", - заявил Пашинян. Процесс интеграции будет идти более динамично, если люди увидят улучшение своей жизни, добавил он.