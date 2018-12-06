Власть
06.12.2018 16:31
Текст: Александра Белуза (Санкт-Петербург)

Путин: Программа о создании общих рынков нефти и газа ЕАЭС согласована

Общие рынки нефти и газа на пространстве Евразийского экономического союза начнут функционировать к 2025 году. Соответствующая программа согласована лидерами России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Главы государств евразийской пятерки собрались в северной столице в четверг.

На рассмотрение была вынесена программа формирования общих рынков газа, нефти нефтепродуктов к 2025 году. Этот масштабный документ согласован, заявил Владимир Путин по итогам обсуждения в узком составе.

"По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 млрд миллиардов долларов", - отметил он.

После церемонии подписания документов Владимир Путин поблагодарил коллег за работу и пригласил к неформальному разговору - уже в рамках саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

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