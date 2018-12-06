Работники госкорпораций не смогут получать дорогие подарки

Получать дорогие подарки могут запретить сотрудникам госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и других организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами.

Об этом говорится в проекте антикоррупционных законов, внесенных кабмином в Госдуму.

Как уточнил адвокат Евгений Корчаго, к внебюджетным фондам относятся пенсионный, ОМС и соцстраха. Их работники не считаются госслужащими, поэтому пока на них никакие запреты не распространяются. Не сможет получать подарки Уполномоченный по правам человека в РФ.

По действующим сегодня законам, напомнили "Российской газете" в минтруде, государственным и муниципальным служащим запрещено получать вознаграждения (ссуды, деньги, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц, если это связано с выполнением ими служебных обязанностей.

Но есть исключения. Их хотят сделать более предметными. Новый пакет антикоррупционных законов предлагает руководствоваться перечнем допустимых подарков. А он довольно скромный. Разрешат принимать лишь скромную канцелярскую печатную продукцию - никаких обрамлений из драгметаллов или камней. Разрешены также цветы. Еще можно получать ценные подарки от самой организации, но за особые достижения в труде.