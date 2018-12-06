Выплачивать премии своим сотрудникам к Новому году не собираются 58 процентов работодателей, приводит данные исследования рынка сервис вакансий Rabota.ru. По мнению экспертов, компании страхуются на случай экономических сложностей, а работники готовы разделить тяготы работодателей.

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 300 представителей российских компаний во всех федеральных округах. Собираются премировать только сотрудников некоторых категорий 24 процента работодателей. А вот выплатить премии всем работникам готовы 18 процентов участников опроса.

Самыми щедрыми оказались компании из сфер IT и образования. Меньше всего работодателей, собирающихся премировать сотрудников, оказалось среди представителей отраслей строительства и недвижимости, отмечают авторы исследования. Они считают, что "жирные" годы, когда работодатели были готовы выделять бюджет на премии для всех без исключения сотрудников, прошли.

Судя по результатам исследования, более 70 процентов участников опроса выражают солидарную позицию - "либо платим всем, либо не платим никому", - поясняет "Российской газете" ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Так проявляется традиционная для российского общества солидарная реакция на экономические трудности. "Рациональный экономический агент в условиях ухудшения экономической ситуации уволил бы всех наименее нужных сотрудников, стараясь сохранить зарплату тем, кто остается. Но в нашей стране, начиная с кризиса 90-х годов прошлого века, и руководители предприятий, и представители трудового коллектива считают лучшим вариантом распределить издержки кризиса на всех, чтобы одни не остались ни с чем, зато другие сохранили свое положение", - говорит эксперт.

К тому же в обществе вновь ощущается напряжение, теперь оно вызвано внешнеполитическими факторами, которых не было с 2014 года, говорит сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Настроения у бизнеса настороженные. Все начинают себя подстраховывать, не понимая, как будут развиваться события", - объясняет общие причины "жадности" работодателей эксперт. Есть, по его мнению, и частные причины. Например, в строительной сфере застройщики многоквартирного жилья готовятся к ужесточению правил - с лета следующего года будет исключена возможность использовать средства дольщиков. Останется либо вкладывать собственные средства, либо привлекать дорогие банковские кредиты. Кроме того, за последние годы в строительстве снизилась маржа. "Чтобы ликвидность продаж была высокой, застройщики в последние годы в большинстве случаев не поднимали цены, но себестоимость строительства росла. А если маржа падает, то и возможности для выплаты премий уменьшаются", - говорит Назаров. В других отраслях схожая ситуация, добавляет он. Что касается IT-отрасли, то это растущий сектор, потому и премии здесь готовы платить больше компаний.