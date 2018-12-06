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06.12.2018 19:20
Рубрика: Экономика

Дед Мороз - без премии

Большинство работодателей не станут премировать сотрудников к Новому году
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Выплачивать премии своим сотрудникам к Новому году не собираются 58 процентов работодателей, приводит данные исследования рынка сервис вакансий Rabota.ru. По мнению экспертов, компании страхуются на случай экономических сложностей, а работники готовы разделить тяготы работодателей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты сервиса по поиску работы опросили 300 представителей российских компаний во всех федеральных округах. Собираются премировать только сотрудников некоторых категорий 24 процента работодателей. А вот выплатить премии всем работникам готовы 18 процентов участников опроса.

Самыми щедрыми оказались компании из сфер IT и образования. Меньше всего работодателей, собирающихся премировать сотрудников, оказалось среди представителей отраслей строительства и недвижимости, отмечают авторы исследования. Они считают, что "жирные" годы, когда работодатели были готовы выделять бюджет на премии для всех без исключения сотрудников, прошли.

Фото: depositphotos.com
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Судя по результатам исследования, более 70 процентов участников опроса выражают солидарную позицию - "либо платим всем, либо не платим никому", - поясняет "Российской газете" ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. Так проявляется традиционная для российского общества солидарная реакция на экономические трудности. "Рациональный экономический агент в условиях ухудшения экономической ситуации уволил бы всех наименее нужных сотрудников, стараясь сохранить зарплату тем, кто остается. Но в нашей стране, начиная с кризиса 90-х годов прошлого века, и руководители предприятий, и представители трудового коллектива считают лучшим вариантом распределить издержки кризиса на всех, чтобы одни не остались ни с чем, зато другие сохранили свое положение", - говорит эксперт.

К тому же в обществе вновь ощущается напряжение, теперь оно вызвано внешнеполитическими факторами, которых не было с 2014 года, говорит сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Настроения у бизнеса настороженные. Все начинают себя подстраховывать, не понимая, как будут развиваться события", - объясняет общие причины "жадности" работодателей эксперт. Есть, по его мнению, и частные причины. Например, в строительной сфере застройщики многоквартирного жилья готовятся к ужесточению правил - с лета следующего года будет исключена возможность использовать средства дольщиков. Останется либо вкладывать собственные средства, либо привлекать дорогие банковские кредиты. Кроме того, за последние годы в строительстве снизилась маржа. "Чтобы ликвидность продаж была высокой, застройщики в последние годы в большинстве случаев не поднимали цены, но себестоимость строительства росла. А если маржа падает, то и возможности для выплаты премий уменьшаются", - говорит Назаров. В других отраслях схожая ситуация, добавляет он. Что касается IT-отрасли, то это растущий сектор, потому и премии здесь готовы платить больше компаний.

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