Работодатели России высоко оценили выпускников белорусских вузов

"С белорусским дипломом можно устроиться на работу так же, как и с российским. У нас взаимное признание дипломов. Нет никаких различий", - рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, российскими работодателями особенно ценятся белорусские дипломы по IT-специальностям: "Программирование и все, что с ним связано, в Беларуси достаточно хорошо развито. Даже есть данные, что по числу программистов на душу населения эта страна входит в число мировых лидеров".

Легко ли поступить в белорусский вуз? У России есть ЕГЭ, а в Беларуси - Центральное тестирование. Вся информация, сообщил госсекретарь, есть на сайтах Министерства образования Беларуси и Министерства образования Российской Федерации.

Права у ребят на получение образования одинаковые. 5 декабря 1998 года наши страны заключили договор об этом. Выпускники школ могут свободно подавать документы в вузы государств Союзного государства, сдавать экзамены на одинаковых условиях, получать стипендию. И сегодня в Беларуси учатся 1-1,5 тысяч студентов из России. Много белорусов учится в наших вузах.

Полностью интервью с Григорием Рапотой читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"