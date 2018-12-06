Почему российская молодежь едет учиться в Беларусь, а белорусские айтишники работать в Россию. О новом уникальном двигателе, который вместе создали наши специалисты, о неизвестных ранее письмах Горького и Богдановича, а также о том, как наши страны создают единое экономическое и политическое пространство, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Чей на рынке трактор?

Григорий Алексеевич, мы знаем о планах создать союзный трактор, о намерениях белорусских специалистов принять участие в производстве лайнера МС-21, о совместном суперкомпьютере, который уже вошел в ТОП-50 мирового рейтинга. Что еще предусмотрено Концепцией развития промышленного комплекса Беларуси и России?

Григорий Рапота: Единая структурная промышленная политика - это не только создание какого-то продукта типа союзного трактора. Это комплекс мероприятий, который обеспечивает равные конкурентные условия на территории Союзного государства, снимает барьеры и ограничения.

Возьмем, к примеру, Гомсельмаш (Гомель) и Ростсельмаш (Ростов-на-Дону). Они производят одинаковую номенклатуру - зерноуборочные комбайны. А господдержка у них разная. В Росси - государственные субсидии на производство сельхозтехники. В Республике Беларусь этого нет, но у них есть другая форма поддержки предприятия - банковское кредитование под гарантии правительства.

У россиян и белорусов - хорошие контакты, и всегда есть возможность все объяснить, рассказать, договориться

Как обеспечить таким предприятиям одинаковые возможности выхода на рынок, чтобы ростсельмашевцы чувствовали себя на белорусской территории конкурентоспособными, и наоборот, гомсельмашевцы - на российском рынке? Эта тема является предметом жарких дебатов экономистов и промышленников.

Решение найдено?

Григорий Рапота: Окончательного решения нет, но мы на пути к этому.

Есть и другая ситуация. В России действует совместное предприятие Брянсксельмаш, которое производит зерноуборочные, кормоуборочные комбайны по белорусским технологиям в кооперации с белорусскими производителями. Но если чисто российское предприятие имеет право на субсидию из бюджета РФ, то совместное - только при выполнении определенного условия - уровня локализации.

Российские сенаторы уже занялись этим после выступления на V Форуме регионов Беларуси и России губернатора Брянской области. И, судя по всему, Брянсксельмаш субсидии получил.

Григорий Рапота: Но тут надо понимать, что это проблема не только одного конкретного предприятия.

Мы бьемся за то, чтобы в Союзном государстве по отношению к партнерам в любой сфере - не только в промышленной - не было такого термина, как "иностранный". Республика Беларусь не должна быть "иностранкой" по отношению к Российской Федерации, как и Россия - по отношению к Беларуси.

Когда такое происходит, мы тут же "делаем стойку" и начинаем разбираться. Но надо вообще исключить возможность возникновения таких проблем. Вопрос этот решается, в том числе и через законодательные процедуры.

Это важно и для больших совместных проектов. Чем нас еще удивит российско-белорусская кооперация?

Григорий Рапота: Сейчас российские и белорусские инженеры отрабатывают двигатель на газомоторном топливе. Первый трактор с ним уже проходит испытания. Это принципиально новая схема двигателя, в его создании участвуют специалисты Минского тракторного завода и Татарстана на совместном предприятии.

А союзный трактор? О нем в начале года говорил посол России в Беларуси, тогда им был Александр Суриков. По его словам, новинку планируют производить для продажи в другие страны и создадут линейку моделей для разного климата и финансовых возможностей аграриев.

Григорий Рапота: Пока могу только сказать, что на Череповецком литейно-механическом заводе в Вологодской области по белорусским технологиям уже семь лет производят трактор "Беларус". Проект "союзный трактор", как его окрестили журналисты, должен предусматривать создание принципиально нового продукта. Но юридически такого термина, как "союзный продукт", нет.

В Вологодской области формируется высокотехнологичный машиностроительный кластер, где помимо тракторов производятся автопогрузчики, техника для лесозаготовки и др. И, повторю, все это - белорусские конструкторские разработки.

Эта тема входит в новую Концепцию совершенствования законодательства и развития Союзного государства?

Григорий Рапота: И эта, и те, которые мы уже с вами обсудили. В концепции двенадцать разделов, ее главная цель - обеспечить благоприятную правовую среду для всех сфер взаимодействия , в том числе формирования равных условий для предприятий наших стран. Сейчас документ отправлен в профильные министерства России и Беларуси. Думаю, к концу года мы узнаем, какой она будет в окончательном варианте.

Молоко и фрукты лишними не будут

Практически с первого дня существования Союзного государства идет речь о необходимости снять ограничения во взаимной торговле. Что это за барьеры такие, которые мы никак не можем преодолеть?

Григорий Рапота: Жизнь идет - одни ограничения снимаем, а другие появляются. То, например, допуск иностранцев ограничили к госзаказу, и в эту категорию предприятий попали белорусы. Возникают ограничения и для российских товаров. Мы во всех этих случаях начинаем действовать, добиваемся, чтобы вносились поправки в законы и постановления.

По решению Высшего Госсовета созданы рабочие группы для решения неурегулированных вопросов доступа товаров, работ и услуг на рынки Беларуси и России: по импортозамещению и промышленности, взаимной торговле и государственным закупкам, сельскому хозяйству, фармацевтике, строительству. Они и занимаются снятием барьеров. Недавно нам руководители рабочих групп по строительству и фармацевтике - это уровень замминистров - сообщили, что у них на данный момент проблем нет. Вот и отлично! Если появятся, они возобновят свою работу.

Недавно белорусы заявили, что у них будут финансовые потери в связи с проведением в России налогового маневра. Он предусматривает обнуление экспортной пошлины на нефть к 2024 году, сейчас она составляет 30 процентов. Одновременно начнут поднимать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти. Удалось договориться?

Григорий Рапота: Эта тема сейчас обсуждается, идет поиск взаимоприемлемых решений. Самое главное, установить правила игры, которые и в будущем исключили бы потери для обеих сторон.

Этим занимается рабочая группа по формированию единого топливно-энергетического комплекса. Ее возглавляют вице-премьеры Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко. У нее в разработке еще несколько аспектов. В том числе и вечно живущая тема - цены на газ. А скоро на первое место выйдет тема электроэнергии, особенно когда будет введена в строй Белорусская АЭС. Возникнет дополнительная энергия. И надо четко понимать, как и где она будет использоваться в интересах экономик наших стран.

Еще одно направление сотрудничества - агропромышленный комплекс. Россияне очень любят белорусские продукты - молочные, мясные, овощи, фрукты. А чего еще не хватает на российском рынке, что могла бы поставлять Беларусь? И какие проблемы не решены?

Григорий Рапота: Там есть три темы. Первая - создание генетических селекционных центров для животноводства и растениеводства. Селекция - не самая, может быть, сильная сторона наших агропромышленных комплексов, поэтому решили объединить усилия, чтобы заполнить пробел. Ждем предложения от минсельхозов.

Вторая тема - споры, которые порой возникают при поставках сельхозпродукции, причем часто просто из-за того, что наши информационные системы (российская "Меркурий" и белорусская AITS) работают сами по себе. Сейчас мы выходим на конечный результат по сопряжению этих двух систем, что снимет очень многие недоразумения. Министерства сельского хозяйства сообщили, что они уже на финальной стадии создания единой информационной системы или сопряжения существующих.

Споры, которые порой возникают при поставках сельхозпродукции, часто имеют причиной то, что наши информационные системы (российская "Меркурий" и белорусская AITS) работают сами по себе

И, наконец, третья тема - это конкуренция: постоянно возникающие разговоры, что слишком много какого-то вида товара поступает из Беларуси, и это подрывает бизнес российских сельхозпроизводителей.

Решение здесь видится в том, чтобы прогнозные балансы взаимных поставок соответствовали реальному положению вещей, потребностям рынка.

До недавнего времени существовала порочная практика - эти балансы утверждали уже в текущем году - иногда во второй половине, а то и вообще в конце. Это уже был не прогнозный баланс, а фиксация того, что случилось. Впервые в этом году, надо отдать должное нашим министрам сельского хозяйства и их командам, уже подписаны прогнозные балансы на мясо и молочные продукты на 2019 год.

Лучше не чихать

Беларусь является политической площадкой для урегулирования кризиса на востоке Украины. Как осуществляется координация по выполнению минских соглашений на уровне Союзного государства?

Григорий Рапота: Ко всему, что связано с ситуацией в Украине, к последним событиям там и минской группе, органы Союзного государства не имеют никакого отношения. Мы этим не занимаемся. Перед нами такой задачи не стоит.

Что касается координации усилий в области внешней политики, то каждые два года принимается программа совместных действий. Там прописывают общие подходы к вопросам, обсуждаемым в международных организациях, прежде всего в ООН и ОБСЕ. Программа утверждается на совместной коллегии МИД России и Белоруссии, которая является одной из структурных органов Союзного государства. Потом ее рассматривают руководители правительств. И дальше - утверждают президенты.

Дважды в год собирается совместная коллегия МИД. Одна из них прошла недавно в Минске. Обсуждали вопросы двусторонних отношений и совместных мероприятий по пяти темам: укреплению евразийских интеграционных процессов, обеспечению международной безопасности, противодействию фальсификации истории, координации в международных межправительственных организациях и сотрудничеству в области культуры. Как вы видите, эти вопросы никак не связаны с Украиной.

Про координацию хотелось бы поговорить. Наш журналист недавно принимал участие в работе одной международной организации. Дело подошло к голосованию. С белорусской коллегой обсудили - и выяснили, что собираются голосовать одинаково. Но после звонка в Минск коллега изменила мнение и проголосовала по-другому. Это как?

Григорий Рапота: Увы, это тот случай, когда позиции друг друга мы узнаем только на стадии голосования. Надо, видимо. согласовывать заранее свои позиции, тогда такой ситуации не возникнет. Республика Беларусь - суверенное государство, у нее может быть своя позиция, не всегда совпадающая с российской. Поэтому лучше обсуждать важные вопросы не в последний момент.

Еще всем нам, наверное, важно понять, что не надо драматизировать ситуацию, когда могут быть разные точки зрения и интересы у двух суверенных государств. Эти интересы могут и расходиться.

Григорий Рапота: Безусловно. И потом, если России или Беларуси принципиально важно действовать согласованно по какому-то вопросу, то залогом успеха будут как раз предварительные консультации. Другого не дано.

Но партнерство - это не только дружба, но и отстаивание своих интересов. Что сегодня вызывает у Беларуси тревогу в России?

Григорий Рапота: Беларусь всегда тревожит экономическое состояние России, потому что ее экономика мощно завязана на российскую по многим аспектам. Как сказал один высокопоставленный белорусский политик: "Вы там чихнули, а у нас здесь - воспаление легких".

А что Россию в Беларуси тревожит?

Григорий Рапота: Беларусь - ближайший союзник Российской Федерации. И все, что рождает хотя бы намек на подозрение в том, что там что-то делается в ущерб союзнических обязательств, всегда очень тревожит.

Оговорюсь - часто бывают тревоги надуманные. Наблюдатели, эксперты, бывает, понапрасну заводятся, делают скоропалительные выводы. На официальном уровне все решается значительно более спокойно. У россиян и белорусов действительно хорошие контакты и всегда есть возможность все объяснить, рассказать, договориться.

Открыть окно в Европу

Мы сегодня все больше об экономике говорим. Но гуманитарные связи не менее важны. Недавно ученые-литературоведы Беларуси и России сообщили, что нашли неизвестное стихотворение классика белорусской литературы Максима Богдановича. Расскажите об этом.

Григорий Рапота: У нас уже два года есть общий проект - "Горький и Богдановичи". Его ведет Институт мировой литературы им. Максима Горького РАН при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.

2018 год, как вы знаете, год 150-летия со дня рождения Горького. Институт передал минскому Литературному музею Максима Богдановича уникальные документы: переписку отца Богдановича с Горьким и его друзьями. Более трехсот писем! Это прецедент - передача музейных копий архивных документов такого масштаба.

В этом году Постоянный Комитет издал уникальную коллекционную книгу "Горький и Богдановичи", которая поступит во все крупные библиотеки наших двух стран. Максим Горький и Максим Богданович - люди разных поколений, но действительно знаковые фигуры и для России, и для Беларуси. Поверьте: это значительное событие, немало диссертаций будет защищено по переданным материалам. Но не менее важно, что переданные документы пригодятся и школьным учителям. Не зря Максима Богдановича называют "белорусским Пушкиным".

Что касается находки, то наши литераторы действительно разыскали неизвестное стихотворение Максима Богдановича. Кстати, на русском языке. И сейчас объявляем конкурс на лучший перевод его на белорусский язык.

Вообще, мы смотрели сайт Союзного государства - там много культурных программ. И "Славянский базар", и театральный обмен, и молодежные направления...

Григорий Рапота: А как иначе? Культура - это важная сфера взаимоотношений. Когда я работал в Поволжье, там в Пермском крае за три-четыре года произошел всплеск культурной активности.

Открылись новые современные музеи, вырос уровень оперы, балета, драматических театров. Так вот, опросы общественного мнения в ходе "культурного бума" показали, что число молодых людей, которые хотели бы после окончания института или школы покинуть свой край, уменьшилось вполовину, хотя экономически почти ничего не поменялось. Это очень важно.

И все взаимосвязано. Мы говорим, надо развивать транспортные коридоры, к примеру, между Санкт-Петербургом и Минском, там дорога далека от современных требований - что железная, что автомобильная. И это вопрос не только экономического развития, но и культурного. Потому что эта дорога открывает белорусам путь в один из главных культурных центров России. И наоборот, россиянам через Минск - в Европу.

Есть данные, сколько в течение года россиян бывает в Беларуси и какое количество белорусов - в России?

Григорий Рапота: Это все равно что спросить, сколько с Дальнего Востока приезжает в Центральную Россию и обратно. У нас свобода передвижения.

Школьники из Перми спрашивают, легко ли поступить в белорусский вуз? Там же совсем другие правила.

Григорий Рапота: Этот вопрос был предметом специального обсуждения министров образования. У России есть ЕГЭ, а в Беларуси - Центральное тестирование. Вся информация есть на сайтах Министерства образования Беларуси и Министерства образования Российской Федерации. Права у ребят на получение образования одинаковые.

Двадцать лет назад, 5 декабря 1998 года, наши страны заключили договор об этом. Выпускники школ могут свободно подавать документы в вузы Союзного государства, сдавать экзамены на одинаковых условиях, получать стипендию. И сегодня в Беларуси учатся 1-1,5 тысячи студентов из России.

Мы с журналистами были на Сахалине, подошла к нам женщина и рассказала, что ее сын поступил в мединститут в Беларуси, отучился там и вернулся на остров. Почему так далеко? Семья узнала, что учат там хорошо, обстановка комфортная, расходы на жизнь студента не очень велики.

С белорусским дипломом можно устроиться на хорошую работу? Это тоже школьники интересуются.

Григорий Рапота: С белорусским дипломом можно устроиться так же, как и с российским. У нас взаимное признание дипломов. Нет никаких различий.

Российскими работодателями особенно ценятся белорусские дипломы по IT-специальностям. Программирование и все, что с ним связано, в Беларуси достаточно хорошо развито. Даже есть данные, что по числу программистов на душу населения страна входит в число мировых лидеров.

Двадцать лет вместе

Союзное государство помолодело

Григорий Алексеевич, как вы считаете, чем можно гордиться в уходящем году Союзному государству? Что удалось сделать? И главное, с чем входим в 2019-й?

Рапота: Интеграционный процесс требует большого терпения и рассчитан на устойчивое, хоть порой и небыстрое движение вперед.

Достижением этого года я бы назвал повышение привлекательности союзного строительства для молодежи. Несколько лет мы многое делали для того, чтобы новое поколение активно включилось в этот процесс. И количество перешло в качество. Окреп и расширился наш форум, который проводится для студентов технологических вузов. Между прочим, в нем традиционно принимают участие китайские партнеры, которые, как известно, очень внимательно относятся к талантливым молодым специалистам. В 2018-м на форуме присутствовали делегации из шести стран.

Вокруг Постоянного Комитета сформировался очень широкий круг молодых политологов и журналистов, студентов и аспирантов , причем из многих уголков Союзного государства. Они работают самостоятельно, проводят дискуссии, создали Союзную лигу, увлечены развитием отношений между двумя странами. В их работе есть серьезные подходы, а что-то остается романтически наивным. Но ведь это хорошо, искренне. Школьные учителя-предметники до 28 лет регулярно участвуют в наших конкурсах, создают замечательные уроки-презентации. У нас есть конкурс для молодых писателей. Сейчас вместе с молодежью мы разрабатываем программу "Арктика - СГ". И, наконец, к этому добавился мощный ресурс в лице созданной Молодежной палаты Парламентского Собрания. Договорились работать вместе.

Думаю, что активность союзной молодежи - главная примета уходящего года.

Есть движение и в более традиционных областях. По сельскому хозяйству началась работа по сопряжению информационных систем и подписаны прогнозные балансы на 2019 год. Это большое дело. Мы очень долго к этому шли.

Удалось по ряду вопросов снять барьеры. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило перечень товаров или технологических операций, которые можно засчитывать как российские. Казалось бы, просто технологический вопрос, но не так просто было найти правильное решение.

Сейчас мы подготовили новую редакцию военной доктрины. На заключительной стадии - соглашения по взаимному признанию виз. Остается ряд вопросов, которые медленно движутся, и мы страшно этим недовольны. Скажем, с собственностью Союзного государства. Сейчас вроде бы идет проработка между Минэкономразвития и правительством РФ, готовится постановление.

Есть интересные инициативы по линии прессы и экспертного сообщества. Сейчас уже можно говорить, что создано независимое экспертное сообщество. Для нас это тоже крайне важно. Должен быть диалог.

И еще мы энергично работаем вместе с министерствами культуры наших двух стран, руководством Тверской области, Российским военно-историческим обществом и Музеем Победы над реализацией идеи по созданию Ржевского мемориала советскому солдату. В конкурсе проектов приняли участие среди прочих трое скульпторов из Беларуси. Победил молодой монументалист из Белгорода.

В следующем году у Союзного государства юбилей - 20 лет. Может быть, пора 2 апреля - День единства Беларуси и России - сделать государственным праздником?

Рапота: Вопрос не ко мне. Но почему бы и нет? Однако для того, чтобы хорошо праздновать, нам надо предложить обществу хороший результат. Мы сейчас на этом сосредоточены. А юбилей отмечать обязательно будем.