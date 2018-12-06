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06.12.2018 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Исчез в чем был

Имущество полковника уйдет в бюджет
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денег на 380 миллионов рублей бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Он сбежал от правосудия и находится в розыске.

По версии следствия, Сенин является соучастником преступлений печально известного Дмитрия Захарченко.

Напомним, после ареста полковника полиции Захарченко в квартирах его родственников было обнаружено в разной валюте около девяти миллиардов рублей. По решению суда в доход государства обращено только активов самого Захарченко на более чем миллиард рублей.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В иске речь идет о конфискации имущества, записанного не только на Сенина, но и его родственников и аффилированных с ним лиц. В списке арестованных - 28 объектов недвижимости и 11 автомобилей. В автопарке на конфискацию числятся несколько "Мерседесов", а также дорогостоящие автомобили других зарубежных фирм. По данным следствия, они были "получены из незаконных источников".

В число арестованного недвижимого имущества входят жилые дома, земельные участки, квартиры и машино-места в Москве, Московской области и Сочи. Наиболее дорогая из двух десятков квартир расположена в столице на улице Дмитрия Ульянова и оценивается в 61,2 миллиона рублей. Все это имущество было арестовано весной этого года по решению Басманного суда столицы.

Сенин обвиняется в получении взяток на 800 тысяч долларов и незаконном пользовании картой на 3,5 миллиона рублей от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. Установлено, что он действовал в сговоре с Захарченко и является братом его жены.

Полковник спецслужбы исчез сразу после ареста Захарченко, оставив в кабинете заявление об отставке.

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