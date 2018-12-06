Юморист Николай Бандурин пострадал при пожаре в собственном доме

Юморист Николай Бандурин и его жена Мария пострадали при пожаре, который произошел в его собственном доме. Артист получил ожоги, но от госпитализации отказался, тогда как его супруга оказалась в больнице с ожогами головы и рук второй степени, передают "Вести".

ЧП произошло днем в четверг, 6 декабря, в поселке Костино Пушкинского района Подмосковья. Дом загорелся, когда артист, его жена и мать были внутри. Бандуриным удалось благополучно вывести из помещения пожилую женщину. Сам артист позже опубликовал в Instagram видео пожара, которое уничтожает его дом.

Николай Бандурин известен как куплетист, работающий с редким инструментом - концертиной.