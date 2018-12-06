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06.12.2018 21:20
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Какие концерты ждать в декабре в Москве

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В песнях "25/17" много энергии, исповедальности и бескомпромиссности. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС В песнях "25/17" много энергии, исповедальности и бескомпромиссности. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В песнях "25/17" много энергии, исповедальности и бескомпромиссности. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

"25/17". Программа "Акустика", Москва, "Вегас Сити Холл", 10 декабря

Накануне этого концерта музыканты представили почти часовой фильм "Ева едет в Вавилон" (так называется пока последний альбом группы), в съемках которого приняли участие и драматические актеры. В сценарий его попало не только выступление группы на сцене... Собственно, у "25/17" всегда есть над чем задуматься: умные тексты, свежий взгляд на жизнь, брутальность, ирония, бытописательство, резкие фразы-мысли наотмашь.

С этой омской группой обозревателя "РГ" восемь лет назад познакомил Захар Прилепин. Тогда мы оба оказались на международной книжной ярмарке в Каире, и именно треки "25/ 17" часто звучали в ноутбуке писателя. В них было много энергии, исповедальности, бескомпромиссности, сочных образов, патриотического накала и настоящей, порой беспощадной к самим себе поэзии. С тех пор "25/17" стали всероссийскими звездами, добавили в саунд мощных гитар и живых ударных, и полюбили рэпкор и рэп-метал. Регулярно выступают на главной сцене фестиваля "Нашествие". Хотя порой играют и рэп-программы. Уважение и к року, и к рэпу у них, кажется, равное.

Сами музыканты некоторые свои хиты называют песнями-трансформерами. И к каждой из них пишут порой несколько разных вариантов текстов, пока не добьются наилучшего сочетания музыки, стихов и мыслей...

Теперь интересно, как они прозвучат в акустике. Особенно с песнями "Живым" (В городе, где нет метро)" , "Вспомнить все" и "Сибирский марш".

Международный фестиваль "Легенды Ретро FM", СК "Олимпийский", 8 декабря

Фото: depositphotos.com
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Это редкий концерт популярной музыки, на который ходят семьями: в "Олимпийском" можно увидеть даже родителей с детьми, а кто-то встречается здесь по традиции с бывшими одноклассниками и однокурсниками... В этом нет ничего удивительного, потому что на "Легендах Ретро-FM" всегда душевно и празднично, а песни, которые звучат - танцевальные, веселые, бойкие - известны уже не одному поколению поклонников музыки. Диско, танцевальный рок, романтичные баллады - почти четыре часа хитов. А в паузе между песнями будет много шуток, искрометного юмора от телеведущей Татьяны Веденеевой и киноактера Дмитрия Харатьяна.

Среди артистов, которые выступят на фестивале "Легенды Ретро FM": Михаил Боярский, Валерий Леонтьев, Юрий Шатунов (с его "Белыми розами"), Вадим Казаченко,, Александр Иванов с группой "Рондо", Владимир Кузьмин и другие. А группа "Комбинация" отметит свое 30-летие. Прибудут и зарубежные звезды 70-90-х: C. C. Catch, Arabesque, Joy, Ottawan.

Запланированы и сюрпризы: впервые споют на "Легендах Ретро FM" корифеи латино-диско - группа из Франции Santa Esmeralda, а также Валерий Меладзе. В последний момент в списке участников появился Кай Метов. Как рассказали обозревателю "РГ" организаторы фестиваля, каждый артист и группа исполнят по две-три песни. А в новогоднюю ночь концерт покажут и по телевидению.

Культура Музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым
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