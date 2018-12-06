Москвичи по-новому пройдут диспансеризацию

В столице диспансеризация будет проходить по новым стандартам. Об этом мэр Сергей Собянин заявил, открывая XVII научно-практическую ассамблею "Здоровье Москвы".

Показатели диспансеризации в городе не самые высокие, и не растут из года в год. "Это очень опасная тенденция", - считает Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что формально к ней подходить не будут. Иначе можно было просто ввести отдельной строкой оплату профилактического осмотра из средств ФОМС. Но в итоге Москва получила бы сплошные приписки, с которыми несколько лет серьезно боролись. Собянин также поручил главврачам проанализировать все медицинское оборудование. "Мы постоянно обновляли технику в стационарах и поликлиниках, - напомнил градоначальник. - Но постепенно она морально устаревает. Нужно постоянно продолжать модернизацию".

За последние годы доступность столичных амбулаторий и стационаров возросла в несколько раз

Также Собянин вручил награды победителям медицинского фестиваля "Формула жизни". В числе лучших оказались и директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, и руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер и старшая медсестра "Склифа" Татьяна Бадаева. Собянин подчеркнул: московская медицина благодаря этим людям и их коллегам за последние несколько лет резко повысила свой уровень. Ведь продолжительность жизни в городе в среднем увеличилась на 4 года, а доступность амбулаторий и стационаров выросла в 8-10 раз.