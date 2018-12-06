Москвичи по-новому пройдут диспансеризацию

Новости

В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей 00:03
Генассамблея ООН поддержала предложение РФ по кибербезопасности 05.12.2018
На Украине главу космического агентства заподозрили в растрате 05.12.2018
В Дубае туристов обслужат в плавучем супермаркете 05.12.2018
Косачев: Заявление Гройсмана о военном положении - хитрый ход 05.12.2018
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе 05.12.2018
Переводы по номеру телефона останутся доступны только для дебетовых карт Сбербанка 05.12.2018
В гостинице Саранска произошла перестрелка 05.12.2018
Путин встретился со своим другом Фийоном 05.12.2018
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 05.12.2018
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 05.12.2018
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 05.12.2018
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 05.12.2018
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 05.12.2018
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 05.12.2018
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 05.12.2018
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 05.12.2018
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 05.12.2018
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 05.12.2018
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 05.12.2018
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 05.12.2018
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 05.12.2018
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 05.12.2018
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 05.12.2018
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 05.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
06.12.2018 00:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пациента вызывали?

Москвичи по-новому пройдут диспансеризацию
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7737 (274)
В столице диспансеризация будет проходить по новым стандартам. Об этом мэр Сергей Собянин заявил, открывая XVII научно-практическую ассамблею "Здоровье Москвы".

Показатели диспансеризации в городе не самые высокие, и не растут из года в год. "Это очень опасная тенденция", - считает Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что формально к ней подходить не будут. Иначе можно было просто ввести отдельной строкой оплату профилактического осмотра из средств ФОМС. Но в итоге Москва получила бы сплошные приписки, с которыми несколько лет серьезно боролись. Собянин также поручил главврачам проанализировать все медицинское оборудование. "Мы постоянно обновляли технику в стационарах и поликлиниках, - напомнил градоначальник. - Но постепенно она морально устаревает. Нужно постоянно продолжать модернизацию".

За последние годы доступность столичных амбулаторий и стационаров возросла в несколько раз

Также Собянин вручил награды победителям медицинского фестиваля "Формула жизни". В числе лучших оказались и директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, и руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер и старшая медсестра "Склифа" Татьяна Бадаева. Собянин подчеркнул: московская медицина благодаря этим людям и их коллегам за последние несколько лет резко повысила свой уровень. Ведь продолжительность жизни в городе в среднем увеличилась на 4 года, а доступность амбулаторий и стационаров выросла в 8-10 раз.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва Диспансеризация населения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата