Политологи из 36 стран мира собрались в Москве

Новости

Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 20:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Держат руку на пульсе

Политологи из 36 стран мира собрались в Москве
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В четверг более тысячи политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира, собрались в Москве для того, чтобы обсудить современное состояние мирового политического порядка и, конечно, место России в нем.
Фото: depositphotos.com
Британские политологи рассказали, почему Запад ненавидит Россию

Весь спектр вопросов от науки политологии до мировой политики на практике собираются охватить специалисты из Великобритании, США, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Швеции, Польши, Украины и других стран. Такую возможность уже в восьмой раз предоставляет Российская ассоциация политической науки в партнерстве с университетом МГИМО, которые являются организаторами Всероссийского конгресса политологов "Политика развития, государство и мировой порядок". "Сегодня перед политологами стоят масштабные задачи, мы живем в стремительно меняющуюся эпоху, и успех в мировой конкуренции как никогда зависит от экспертизы и понимания общественных процессов. Именно в социальных науках важно держать руку на пульсе общественной жизни, это создает условия для качественной экспертизы и прогнозов", - с такими словами обратился к участникам конгресса, который начал свою работу в четверг, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. О значении политологии говорилось и в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе церемонии открытия ректор МГИМО Анатолий Торкунов процитировал слова министра: "Сегодня роль политологов, формирующих интеллектуальную среду реализации политики, как никогда высока". Как сообщили в оргкомитете мероприятия, среди основных тем конгресса - вызовы и перспективы мирового позиционирования России, а также эффективные стратегии развития и экономического роста.

Более тысячи политологов обсудят в Москве современное состояние мирового политического порядка

В эти дни в Москве пройдет более ста различных мероприятий - круглых столов, панельных дискуссий. В международной программе предусмотрен, например, диалог зарубежных специалистов по контролю над вооружениями с председателем экспертного совета ПИР-Центра генерал-лейтенантом Евгением Бужинским и научным руководителем Института США и Канады РАН, академиком Сергеем Роговым. Будут обсуждаться такие вопросы, как выбор внешнеполитического курса России, формирование положительного имиджа нашей страны.

Свой конгресс параллельно проведут и молодые политологи, и у него будет своя специфика: среди научных и актуальных практических вопросов политологии, значатся и такие темы, как "Трансформация образа президента России в телевизионной передаче КВН".

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков