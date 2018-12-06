Политологи из 36 стран мира собрались в Москве

В четверг более тысячи политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира, собрались в Москве для того, чтобы обсудить современное состояние мирового политического порядка и, конечно, место России в нем.

Весь спектр вопросов от науки политологии до мировой политики на практике собираются охватить специалисты из Великобритании, США, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Швеции, Польши, Украины и других стран. Такую возможность уже в восьмой раз предоставляет Российская ассоциация политической науки в партнерстве с университетом МГИМО, которые являются организаторами Всероссийского конгресса политологов "Политика развития, государство и мировой порядок". "Сегодня перед политологами стоят масштабные задачи, мы живем в стремительно меняющуюся эпоху, и успех в мировой конкуренции как никогда зависит от экспертизы и понимания общественных процессов. Именно в социальных науках важно держать руку на пульсе общественной жизни, это создает условия для качественной экспертизы и прогнозов", - с такими словами обратился к участникам конгресса, который начал свою работу в четверг, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. О значении политологии говорилось и в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова. В ходе церемонии открытия ректор МГИМО Анатолий Торкунов процитировал слова министра: "Сегодня роль политологов, формирующих интеллектуальную среду реализации политики, как никогда высока". Как сообщили в оргкомитете мероприятия, среди основных тем конгресса - вызовы и перспективы мирового позиционирования России, а также эффективные стратегии развития и экономического роста.

Более тысячи политологов обсудят в Москве современное состояние мирового политического порядка

В эти дни в Москве пройдет более ста различных мероприятий - круглых столов, панельных дискуссий. В международной программе предусмотрен, например, диалог зарубежных специалистов по контролю над вооружениями с председателем экспертного совета ПИР-Центра генерал-лейтенантом Евгением Бужинским и научным руководителем Института США и Канады РАН, академиком Сергеем Роговым. Будут обсуждаться такие вопросы, как выбор внешнеполитического курса России, формирование положительного имиджа нашей страны.

Свой конгресс параллельно проведут и молодые политологи, и у него будет своя специфика: среди научных и актуальных практических вопросов политологии, значатся и такие темы, как "Трансформация образа президента России в телевизионной передаче КВН".