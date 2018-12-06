Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения, с середины декабря становится больше поездок по городу самих москвичей, которые торопятся все купить к Новому году и развезти корпоративные подарки. Также на увеличение загрузки дорог влияют машины из соседних регионов - жители традиционно стремятся в столичные магазины. В ЦОДД прогнозируют, что среднесуточно по дорогам Москвы будет передвигаться порядка 3,7 млн автомобилей.

Кроме того, на движении сказываются и перекрытия - начнутся новогодние елки. Автобусам с детьми отдадут приоритет при проезде. Безусловно, скажутся и погодные условия - в декабре часто идут снегопады и на дорогах образовывается гололедица.

Сложнее всего проехать по Москве будет с 24 по 28 декабря, при этом вечером 30 декабря нагрузка начнет резко снижаться. В последний день Старого года дороги, скорее всего, будут свободны, пробки останутся только у торговых центров.

В ЦОДД советуют москвичам во второй половине декабря как можно чаще пересаживаться на общественный транспорт, а при необходимости сдвигать поездки на автомобиле с часа пик. Кстати, в последние годы москвичи прислушиваются к этим рекомендациям и стараются оставлять машины дома.