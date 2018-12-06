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06.12.2018 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пришедший в школу с ножом подросток сдался. Его отправят к медикам

Текст: Иван Петров
Подросток, заявившийся в свою школу в четверг утром с ножом, будет передан медицинским работникам для прохождения необходимого обследования. Об этом по итогам инцидента, к счастью, завершившегося без жертв и пострадавших, рассказали в московской полиции.

"В результате организованных и проведенных сотрудниками полиции переговоров удалось убедить подростка отказаться от намерений покончить с собой. Юноша будет передан медицинским работникам. В результате инцидента никто не пострадал", - прокомментировали произошедшее в пресс-службе московского главка полиции.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Отмечается, что врачи проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, побудившие молодого человека на такой поступок.

Ранее информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что у подростка наблюдались проблемы с психикой. Родители даже пытались отправить его на лечение в психиатрическую клинику.

Кроме того выяснилось, что в последнее время юноша принимал таблетки от нервных расстройств.

Одноклассники о вооруженном школьнике из Жулебино: Он был замкнутым

Напомним, в четверг утром ученик 10-го класса школы № 1359, расположенной в столичном районе Жулебино, пришел в школу с ножом. Охранникам сначала удалось его закрыть в гардеробе, но ему каким-то образом удалось выйти оттуда и пройти в одну из учебных аудиторий. Оперативно школьники были эвакуированы из здания. Юноша оказался один в классе, но выходить отказывался. Чуть позднее он допустил к себе мать.

Позднее юноша сдался. В настоящее время Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту инцидента. "Следователи работают на месте происшествия, где выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются сотрудники и руководство школы, с школьником работают специалисты", - рассказали в ГСУ СК России по Москве, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Правительство МВД Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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