Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме

В Московском авиаузеле, несмотря на снегопад, самолеты не уходят на запасные аэропорты, нет ни отмененных рейсов, ни длительных задержек вылетов, сообщили "РГ" в Росавиации. По необходимости службы аэропортов проводят расчистку полос от снега, эта процедура занимает максимум 20-30 минут, добавили в ведомстве.

В аэропорту Шереметьево подтвердили, что работают по расписанию, если и есть задержки вылетов, то на 15 минут в связи с обработкой бортов антиобледенительной жидкостью.

Ежедневно столичный авиаузел обслуживает более двух тысяч рейсов, и в любую погоду, даже ясную, бывают задержки рейсов на несколько минут. В авиации статистика по пунктуальности начинает вестись, когда рейс задержан больше чем на час. А в таких сервисах, как "Яндекс.Расписание", отсчет начинается с первой минуты задержки. Из-за этого и получается внушительная цифра задержек рейсов, например, как сегодня - 30 рейсов задержали, сообщают СМИ. Есть еще нюанс. Несколько авиакомпаний по договору между собой продают билеты на один и тот же самолет (по код-шерингу), а в расписании стоит сразу пять рейсов. И сервис считает, что идет задержка вылета не одного, а пяти бортов.

Если нужна более точная информация о работе воздушный гаваней, то лучше обращаться к сайтам самих аэропортов, советуют эксперты. Там тоже есть "табло" вылетов и прилетов с актуальной информацией о статусе рейсов.