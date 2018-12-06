В среду состоялись три четвертьфинальных матча Кубка России по футболу. Однако имена команд, вышедших в следующий раунд турнира, мы узнаем только в следующем году. Дело в том, что регламент Кубка в это межсезонье поменяли. И теперь на решающих стадиях, начиная как раз с четвертьфиналов, команды играют по два матча - дома и в гостях.

Наиболее любопытным во вчерашней программе виделся матч в Тушино между "Спартаком" и "Уралом". Причин тому масса - у москвичей сменился тренер, и команда ищет свой футбол под руководством Олега Кононова. Очки "красно-белые" начали набирать, хотя к содержанию их игры вопросов хватает. Кроме того, продолжается конфликт между активными болельщиками и капитаном команды Денисом Глушаковым. Фанаты требуют от полузащитника сдать повязку и вообще уйти из клуба за недостойное, по их мнению, поведение в ситуации с увольнением Массимо Карреры. Но Глушаков продолжает выходить на поле в роли капитана, а гнев болельщиков выплескивается не только на него, но и на руководство клуба, которое ведет себя на удивление невнятно и никак это противостояние не может сгладить.

Спартаковец Софьян Ханни (справа) открыл счет в матче с "Уралом". Но для победы москвичам этого не хватило. Фото: РИА Новости

Итог разлада в спартаковских рядах - катастрофическое падение посещаемости домашних матчей. Стадион в Тушино бьет антирекорды, а вчера к тому же две трибуны пустовали планово. "Красно-белых" наказали их закрытием за поведение болельщиков в предыдущем кубковом матче против "Анжи". Те места, которые зрители имели полное право занять, тоже спросом не пользовались. На глазок матч не собрал даже 10 тысяч человек - трудно вспомнить, было ли такое хоть в одном домашнем матче "Спартака" на новом стадионе.

Те же, кто все-таки продолжает поддерживать команду в непростой для нее период, невзирая на мороз и слякоть, едва ли до перерыва пребывали в восторге от игры "Спартака". Кроме неплохого дальнего удара в исполнении Глушакова, вспомнить до перерыва, в общем-то, было нечего. "Урал", поначалу чуть поскромничав, как будто вспомнил, что совсем недавно он обыграл "красно-белых" на этой же арене со счетом 2:1 в рамках чемпионата России. Команда Парфенова перехватила инициативу, охотно пошла вперед и доставила хозяевам немало проблем. Но забить в первом тайме не смогла.

Такое положение дел едва ли устроило Олега Кононова. Что он сказал команде в раздевалке, мы едва ли узнаем, но вторую половину "Спартак" начал заметно бодрее. И очень быстро это принесло результат. Первый отличный момент Ханни упустил, но тут же получил второй шанс и с острого угла пробил мимо защитников и вратаря - 1:0 на 48-й минуте. Правда, радовалась немногочисленная красно-белая торсида недолго. На 67-й минуте Владимир Ильин головой замкнул фланговый навес и восстановил ничейный счет. Бойкий футбол продолжил точный удар Зе Луиша, но боковой арбитр справедливо зафиксировал у форварда "Спартака" офсайд. Дело так и завершилось ничьей 1:1, которая едва ли улучшит настроение спартаковской публике. Но, с учетом ответной игры, такой результат можно назвать приемлемым для обеих команд.

"Спартак" продолжает бить антирекорды посещаемости домашних матчей. На игре с "Уралом" трибуны откровенно пустовали

Во втором московском матче "Локомотив" принимал казанский "Рубин". Здесь команды тоже раскачались не сразу. А самый запоминающийся момент до перерыва, увы, напрямую с игрой был не связан. Защитник "Локо" Борис Ротенберг неудачно подвернул ногу и рухнул на газон, держась за колено. Поле он покинул на носилках, и уже на 16-й минуте в игру экстренно вступил Жемалетдинов. Ну а счет в матче был открыт уже после перерыва. На 54-й минуте Чорлука лучше всех сориентировался в чужой штрафной и вывел команду Юрия Семина вперед - 1:0. Этот счет на табло сохранился вплоть до финального свистка. "Локо" побеждает, однако минимальное преимущество еще не гарантирует попадания в полуфинал.

Ну и, наконец, очередной яркий матч выдал один из лидеров чемпионата России "Краснодар", принимавший "Ростов". "Быки" оперативно заработали большое преимущество, когда сначала забил молодой Иван Игнатьев, а затем после шикарного удара со штрафного отличился Куэва. Но Скопинцев на 41-й минуте головой вернул "Ростов" в игру - 2:1. А в самой концовке встречи Гацкан принес команде Валерия Карпина ничью 2:2.