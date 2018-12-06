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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С видом на Спасскую башню

Средние торговые ряды на Красной площади станут частью Музеев Московского Кремля
Текст: Иван Владимиров
В новое здание Музеев Московского Кремля, которое займет каре Средних торговых рядов, можно будет войти прямо с Красной площади. Здесь будет главный вход. Проект реконструкции разработан архитектурным бюро "Меганом". К концу 2021 года, после завершения строительства, музей планирует перевозить сюда свои коллекции. Кроме основной экспозиции, в новое здание переедут библиотека, депозитарий и архивы...
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Сейчас тут в разгаре стройка, но структура основной экспозиции уже разработана. О том, как будет выстроено внутреннее пространство нового музейного здания, журналистам рассказала директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

- Чтобы превратить бывшие торговые ряды в музейное пространство, архитекторы бюро "Меганом" предложили встроить внутри каре встроить новое пространство. Мостики между "старыми" рядами и новым зданием позволят зрителям фланировать между постоянной экспозицией и выставками. А чтобы не надо было преодолевать лестничные переходы, экспозиционное пространство старого и нового зданий было решено сделать на одном уровне.

Фото: Юрий Лепский
В Москве открывается уникальный музей

Если первый этаж отдан классической "входной" зоне, пространству для образовательных проектов и лекционному залу, всегда готовому превратиться в кинозал, то на втором этаже можно будет увидеть раритеты, древности, шедевры коллекции Музеев Московского Кремля. В нынешних своих пространствах музей может показать пятую часть обширной коллекции, которая насчитывает 160 тысяч предметов. В новом здании на Средних торговых рядах можно будет увидеть наше музейное собрание практически полностью.

Первыми встретят посетителей древности Византии, благо в Московском Кремле одна из лучших в мире византийских коллекций. Здесь есть и Евангелие с иллюстрациями XII века, резные византийские камеи. Впервые появится возможность показать два уникальных саккоса XV века - в мире их всего три. Реставрации старинных тканей и шитья этих одежд мастера Московского Кремля посвятили почти 15 лет.

Абсолютно уникальная в Музеях Московского Кремля коллекция восточного оружия и восточных тканей. На основании нашей коллекции иранского, турецкого, персидского оружия XVI-XVII веков, часто атрибутируются экспонаты других музеев мира. Дело в том, что по требованию дворцовых канцелярий ко двору могло поступать только оружие, имевшее подпись мастера. Документы, которыми эти покупки сопровождались, находятся в Музеях Кремля.

Конечно, будут залы древнерусского искусства и русского искусства XVI-XVII веков. У нас есть коллекции, которые не выставлялись никогда. Например, коллекции знамен, роскошных французских гобеленов, коллекция часов. Французские шпалеры из Обюссона с сюжетами из "Дон Кихота" прибыли в Россию в XVIII веке в качестве дипломатических даров. Они не выставлялись прежде. Над уникальными гобеленами, аналогов которым нет даже во Франции, трудятся сейчас реставраторы Музеев Московского Кремля. Впервые в полном виде можно будет показать коронационные костюмы Елизаветы Петровны, Петра II, Екатерины II… Придворной культуре XVIII века посвящен отдельный зал.

На третьем этаже - самый большой зал, двухуровневый, с высокими потолками и роскошным видом на Красную площадь. Мы предполагаем разместить здесь "посольское серебро" - дары иностранных монархов русским государям. В этом зале впервые мы покажем серебряную мебель из нашей музейной коллекции, люстры - они сейчас реставрируются. Над экспозицией "Серебряного зала" мы с дизайнерами работали год.

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На самом верхнем, четвертом этаже, разместятся реставрационные мастерские для "лечения" старинных тканей, металла, дерева, икон. Здесь будет именно то освещение, которое нужно для работы реставраторов. Там много тонкостей. Скажем, для реставрации икон нужен естественный свет, который бы падал с северо-западной стороны.

Отдельный вопрос - система климат-контроля. Каждый из материалов, будь то металл или драгоценные камни, кость, дерево, ткани, или кожа редких животных, требует для хранения своих определенных климатических условий. Сложно выставлять в одном зале вещи, сделанные из разных материалов. Поэтому нам нужна самая современная система кондиционирования для музеев.

Что останется в Кремле? Государственные регалии, ордена, в Патриаршем дворце мы планируем сделать постоянную экспозицию, посвященную истории патриаршества, а также восстановить интерьер церкви Николы Гостунского в Филаретовой пристройке колокольни "Иван Великий".

Цифры

80 000 кв. м - общая площадь нового здания Музеев Московского Кремля.

4,5 млн посетителей год смогут принять Музеи Московского Кремля в новом здании.
 

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