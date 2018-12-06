Столицу украсят к Новому году до 13 декабря

Последние несколько лет Москва перед Новым годом полностью преображается. Не станут исключением и грядущие праздники. Совсем скоро город засияет от света миллионов новогодних огней.

Особенно в прошлом сезоне горожанам запомнились большие световые арки. В этом году одну из таких композиций высотой почти 19 метров поставят у цирка на проспекте Вернадского - гостей при входе будут встречать огромные часы. Арки также появятся на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, а также в Новопушкинском сквере и на Кузнецком Мосту. А в Царицыно можно будет пройтись по 50-метровому тоннелю со светомузыкой. "Все светодекоративное оформление отвечает требованиям безопасности и рассчитано на работу в сложных климатических условиях города", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Одна из самых высоких и красивых новогодних елей появится на Лубянке

И какой же Новый год без елок? К празднику в Москве установят почти 300 зеленых красавиц. Одна из самых высоких и красивых елок появится на Лубянке, ее высота составляет 30 метров - это выше, чем девятиэтажный дом. Дополнять ель будет композиция в виде гигантского светового шара диаметром 60 метров, пронизанного нитями двух сотен гирлянд.

Опоры освещения в городе спрячут в 800 световых панель-кронштейнах. Например, на Арбате на фонарях развесят декоративные элементы "Занавес" высотой в два метра, а на Покровке, Маросейке и Мясницкой улицах - новогодние шары. Всего к праздникам в столице планируется установить почти 3 тысячи объемно-декоративных элементов.

Закончить украшать Москву планируют уже на следующей неделе. "Все монтажные работы будут завершены 13 декабря", - пообещал Бирюков.

В новогодние праздники для москвичей будут открыты 38 площадок для запуска фейерверков. Вне этих специально отведенных мест пускать салюты запрещено из-за требований норм пожарной безопасности.

А Тверская улица снова станет пешеходной из-за новогодних гуляний - с 29 декабря по 3 января.