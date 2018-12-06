У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

В сентябре этого года переизбранный на второй срок губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что каждый муниципалитет области получит конкретную программу развития на ближайшие пять лет. И с такой программой уже можно ознакомиться. Она опубликована на новом официальном сайте губернатора Московской области.

Ресурс с современным интерфейсом состоит из 4 разделов. Один из них - "Программа". Он имеет уникальный контент для каждого подмосковного муниципалитета. Наведи курсор на конкретный город, и узнаешь, что в Волоколамском районе построят еще шесть фельдшерско-акушерских пункта, а в Химках - трамвайную ветку до метро. В разделе "Актуальное" размещены самые важные новости, а "Медиа" содержит фото- и видеобанк, которым могут пользоваться все СМИ. Есть также раздел "Биография", написанный от первого лица.