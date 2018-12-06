В московскую школу ворвался подросток с ножом

В школу на юго-востоке Москвы ворвался вооруженный старшеклассник. Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города, подросток с ножом начал угрожать учителям.

На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, парень, ворвавшийся в здание с ножом, учится в этой самой школе. Судя по кадрам с места ЧП, обнародованным в одном из популярных пабликов, школа эвакуирована, территория оцеплена полицией. В здании находится только вооруженный старшеклассник.

Представители МВД вступили с ним в переговоры: юноша грозит свести счеты с жизнью.