В Москве назвали имена лучших реставраторов

В столице за восемь лет реконструировано более тысячи памятников истории и архитектуры. Такую цифру назвал вчера мэр города Сергей Собянин, награждая победителей ежегодного конкурса "Московская реставрация". Церемония награждения прошла в театре имени Моссовета.

По словам главы столицы, количество обновленных памятников достигло 1160. Меньше половины из них приведены в порядок городом, все остальное - за счет частных инвесторов. Большой вклад в это дело внесли реставраторы и строители, которым пришлось восстанавливать историю буквально по крупицам, подчеркнул мэр. Лучшие проекты реставрации в Москве выбирают восьмой год. Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, на сей раз оргкомитет получил 105 заявок по 46 объектам. В списке - как известные, так и малознакомые особняки, усадьбы, церкви, промышленные постройки. Лауреатами члены жюри в итоге назвали 23 проекта. "Самым знаковым объектом, на мой взгляд, стал комплекс ВДНХ. Там отражена вся работа, которую мы делали последние годы, - заметил Сергей Собянин. - Мы реставрировали не только павильоны, но и благоустроили все общественное пространство: сделали пешеходные дорожки, разбили цветники, отремонтировали фонтан "Золотой колос".

За возрождение главной выставки страны, к слову, реставраторы получили сразу несколько наград. В частности, отмечен павильон "Космос". После распада Советского Союза "космическую" экспозицию молниеносно заняли торговые ряды. На фоне портретов Юрия Гагарина дачники годами продавали цветы, удобрения и всякую всячину. Сейчас тут открыт крупнейший в стране музейный комплекс, где можно увидеть орбитальную станцию "Мир", а вместе с ней макеты кораблей и спутников. Под стеклянный купол вернулась золотая люстра в виде кремлевской звезды. Свой "наряд" обновил и 58-й павильон, когда-то посвященный Украинской ССР. Здание больше двадцати лет не отапливалось и понемногу разрушалось. И вот фасад и внутреннее убранство восстановлены. Ровно, как и герб, который украшал вход в павильон.

В лауреатах и здание Малого театра. Перестроенный дом купца Варгина ремонтировался крайне редко - лишь в 1949 году он смог вернуть себе свой исторический облик. Первая полноценная реставрация началась в 2011 году. Театр получил обновленный зрительный зал, новые инженерные коммуникации, отремонтированные лестницы, гримерки и коридоры, восстановленные внутренние интерьеры. Плюс увеличенное Щепкинское фойе, где теперь проходят встречи, спектакли, музыкальные вечера.

Лауреатами конкурса "Московская реставрация" стали 23 проекта, а всего оргкомитет получил 105 заявок

Отмечены труды и мастеров, вернувших к жизни старейшую в Москве трамвайную остановку у парка "Дубки". После реставрации она сохранила свою основную функцию - здесь останавливается 27-й трамвай. На маршруте кондуктором когда-то работал писатель Константин Паустовский. Чугунный павильон появился в конце XIX века, но свое истинное лицо до наших дней не сохранил. Всему виной реконструкция, которую остановка пережила в советские годы, а в неспокойные 90-е пострадала от пожара. Судьба ее долгое время оставалась неясной, но после долгих споров и дискуссий постройку все же признали значимым для столицы памятником. По словам реставратора Татьяны Борисовой, работы растянулись на восемь месяцев. На помощь пришли сохранившиеся фотоснимки и чертежи. Остановку частный инвестор привел в порядок на собственные средства. Взамен город отдал павильон с помещениями в аренду по символичной ставке - один рубль за кв. м в год.