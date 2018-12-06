Новости

Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 22:59
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 22:38
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 22:33
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 22:14
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 21:58
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 21:47
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 21:46
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 21:43
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 21:35
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин

Текст: Сергей Бабкин

Маньяк, державший в страхе жительниц Тольятти, задержан в Москве. Информацию о серийных нападениях на женщин в последнее время обсуждала вся Самарская область. Преступник нападал на женщин в безлюдных местах на улицах и в подъездах домов.

Злоумышленник был вооружен ножом, им он наносил удары беззащитным жертвам. Серьезные ранения получили 46-летняя женщина и две молодых девушки.

Фото: Александр Корольков/РГ
Десятиклассник с ножом пришел в столичную школу

Нападавший "засветился" на уличных камерах. Благодаря этому личность подозреваемого быстро установили. Им оказался некий Артем Семенов, 22-летний электрик. Узнав, что полиция вышла на его след, парень ударился в бега. Поступили данные, что он поехал в Москву на попутках.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в ходе совместной операции угрозыска столичного главка, Тольятти и УВД на транспорте по ЦФО. Мужчину нашли на одном из вокзалов Москвы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Москва ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков