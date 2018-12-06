В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин

Маньяк, державший в страхе жительниц Тольятти, задержан в Москве. Информацию о серийных нападениях на женщин в последнее время обсуждала вся Самарская область. Преступник нападал на женщин в безлюдных местах на улицах и в подъездах домов.

Злоумышленник был вооружен ножом, им он наносил удары беззащитным жертвам. Серьезные ранения получили 46-летняя женщина и две молодых девушки.

Нападавший "засветился" на уличных камерах. Благодаря этому личность подозреваемого быстро установили. Им оказался некий Артем Семенов, 22-летний электрик. Узнав, что полиция вышла на его след, парень ударился в бега. Поступили данные, что он поехал в Москву на попутках.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемого задержали в ходе совместной операции угрозыска столичного главка, Тольятти и УВД на транспорте по ЦФО. Мужчину нашли на одном из вокзалов Москвы.