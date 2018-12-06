В музее Москвы выставили найденные при строительстве метро окаменелости

4 декабря в столичном Мультимедиа Арт Музее состоялся вернисаж "Евгений Антуфьев - Дмитрий Краснопевцев. Диалог. Когда диалог становится частью ландшафта. Часть III". Интересно, что отдельная стена в задуманной как прогулка по лабиринтам экспозиции посвящена московскому метро.

По мнению автора необычной выставки Евгения Антуфьева, столичное метро напоминает по форме спиральную раковину, и, если хорошенько присмотреться, можно обнаружить даже древних обитателей морей, спрессованных в мраморные породы.

"При строительстве подобные природные вкрапления считали изъяном, так что найти их можно порой в самых незаметных местах, - отметил Антуфьев в беседе с "Вечерней Москвой". - Меня увлекла идея рассказать о них, чтобы каждое путешествие под землю стало еще увлекательнее, пусть даже все эти ископаемые уже и не раз описаны".

Для создания этого уголка выставки художник исследовал более десятка станций метро, сфотографировал окаменелости, а затем оформил снимки в небольшие фотографии.

Кстати, первая часть экспозиции была представлена в июне этого года в итальянском Палермо, в археологическом музее Антонио Салинаса. Тогда Антуфьев встроил свои художественные работы среди настоящих археологических экспонатов. Вторая часть выставки была представлена уже в октябре в музее-квартире Сергея Коненкова в Москве.