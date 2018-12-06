В Подмосковье открылись елочные базары

В Подмосковье открываются первые елочные базары. Но массовая торговля новогодними деревьями начнется с 15 декабря, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Продавать в основном будут отечественные ели и сосны. И вовсе не из подмосковных лесов. "В наших лесах еще не вся санитарная рубка восстановлена, о том, чтобы массово рубить ели к празднику, и речи нет", - подчеркнул Посаженников. Всего в области откроются 407 базаров. И только 135 из них будут, вместе с живыми, продавать и искусственные деревья. "90% жителей Подмосковья предпочитают покупать к Новому году живые елки", - утверждает министр.

Цены на отечественные ели в этом году составят 700-800 рублей за метр, а метр сосны обойдется в 300 рублей. За 300-400 рублей можно будет приобрести душистый букет из лапника. А вот любителям импортных елок, которые везут из Финляндии и Скандинавии, придется выложить за каждый метр порядка 2 тысяч рублей.

В декабре в области пройдет и 278 ярмарок, где можно купить елочные украшения, сувениры и подарочные наборы, угощения к новогоднему столу. Вот только фейерверков купить не получится, за исключением разве что безобидных бенгальских свечей. За пиротехникой нужно идти в специализированные магазины.

Кстати, в областном минпотребрынка уже рассчитали и среднюю стоимость новогоднего ужина для семьи из четырех человек. "Праздничный стол обойдется жителям Подмосковья в 4530 рублей. В этой сумме учтено все: и горячее, и традиционные салаты - оливье, селедка под шубой, салат из свежих овощей, и фрукты, и напитки, и сладкое, и даже красная икра", - перечислил Владимир Посаженников.